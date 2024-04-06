Галина Ивановна Мороз: «Если надо помочь, значит надо помочь!»

Визитка



Галина Ивановна Мороз родилась в Стерлитамакском районе. После окончания Стерлитамакского медучилища и педиатрического факультета Оренбургского медицинского института десять лет проработала в детской больнице Стерлитамака: начинала врачом-педиатром в отделении патологии новорождённых и дошла до должности заведующей приёмно-диагностического отделения. Затем пять лет была главным врачом детского ревматологического санатория, совмещая эту работу с должностью главного педиатра города. С 1990 по 1992 годы работала в Центральной городской больнице заместителем главного врача по детству и родовспоможению.

Более двадцати лет была главным специалистом в этой области. С 2002 по 2017 годы работала педиатром медицинского информационного центра юга РБ. Отличник здравоохранения СССР. С 1990 по 1995 годы была депутатом городского Совета и депутатом Верховного Совета БАССР 12-го созыва, работала в комиссии по охране материнства и детства. После выхода на пенсию возглавляла совет ветеранов медицины Стерлитамака. В 2016 году Галине Ивановне Мороз присвоено звание «Почётный гражданин Стерлитамака».

Сегодня Г.И.Мороз – член городского совета ветеранов и Общественной палаты Стерлитамака, в которой возглавляет комиссию по здравоохранению.

ДОРОЖНЫЙ РЕБЁНОК



Галя Зеленцова появилась на свет в семье стерлитамаковцев. Но не в Стерлитамаке.

– Я родилась по дороге из Стерлитамака в Тюрюшлю, куда мои родители отправились к папиным родственникам, – рассказывает Галина Ивановна. – Отец принимал у мамы роды. Так что я дорожный ребёнок, уроженка Стерлитамакского района. И Тюрюшля каким-то мистическим образом присутствует во всей моей жизни.

Стать врачом маленькая Галя мечтала с раннего детства. И не просто мечтала:

– Мы с родителями жили в своём доме: я ловила в огороде лягушек, разрезала их, внимательно изучала строение, внутренности складывала в банки. Эти банки с лягушками стояли у нас по всему огороду.

Когда училась в школе, моими самыми любимыми предметами были биология и химия. Так что в медицину я пошла осознанно.

Окончив школу № 18, она поступила в медицинское училище. Диплом с отличием и твёрдое решение стать врачом привели её в Башкирский мединститут. Но, получив на экзамене по химию четвёрку, решила дальше не поступать: юношеский максимализм и строгое отношение к себе сделали своё дело. Галина забрала документы, вернулась в Стерлитамак и попросила направить её работать в район. Так она попала в Тюрюшлю, где два года трудилась медсестрой. Эти два года её многому научили.

Поэтому экзамены в Оренбургский медицинский институт она сдала успешно. Правда, узнав, что там нет педиатрического факультета, хотела снова забрать документы, но в последний момент выяснилось, что такой факультет в Оренбурге открывается. Так Галина Зеленцова стала студенткой.

– Студенткой я была активной, – вспоминает Галина Ивановна. – Меня выбрали секретарём комсомольского комитета курса первого педиатрического факультета, на третьем курсе приняли в партию. Кроме учёбы я по уши была погружена в общественную жизнь института. А на последнем курсе вышла замуж за парня из Тюрюшли.

Её избранником стал Владимир Мороз, с которым она познакомилась в сельском клубе во время работы медсестрой.

– Когда мне самой первой вручали диплом врача, я не сразу среагировала на свою новую фамилию, – смеётся Галина Ивановна Мороз. –

Помню, декан факультета сказал: «Такая холодная фамилия, а так жалко вас отпускать!». На распределении комиссия очень удивилась, что я хочу вернуться в Стерлитамак. Пришлось объяснять, что это мой родной город, что у меня там муж и родители. Так что в Стерлитамак я приехала молодым педиатром, коммунистом, женой и большим энтузиастом.

Педиатрия – это очень ответственно

– Галина Ивановна, а почему вы так настойчиво рвались в педиатрию?

– Педиатрия – самая сложная дисциплина, там свои особенности и очень большая ответственность. Маленький ребёнок не может пожаловаться на плохое самочувствие, не в состоянии рассказать, что и как у него болит. Педиатру нужны три вещи – знания, опыт и интуиция. После института у тебя всего этого набора нет. Самые грамотные педиатры – это стационарные врачи, они проживают болезнь вместе со своим пациентом. Я начинала работу педиатром со стационара – с отделения патологии новорождённых. Это было моей главной профессиональной школой. В отделении были две палаты брошенных детей –

отказников и малышей с аномалией развития. Я вела эти палаты, и видела, каково этим крошкам без мам. Так к знаниям, опыту и интуиции прибавилось самое главное качество медика – сострадание.



Доктор Мороз убеждена, что врач остаётся врачом на всю жизнь. И, пока глаза не закроет, он будет консультировать родных, друзей, соседей, знакомых и незнакомых. Это призвание, и без него в этой профессии делать нечего.

– Долгое время меня узнавали на улице, – улыбается Галина Ивановна. – В автобусе, троллейбусе, на рынке нельзя было появиться –

все меня знали, многие обращались с вопросами, просили совета. Сейчас тоже узнают, но в основном благодарят за помощь. Большинство из них я не помню, столько пациентов прошло через мою жизнь. И когда-то они были детьми, а теперь это взрослые дяди и тёти, сами давно родители.



ОХРАНЯЯ МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО



В том, что в нашем городе появились замечательные детские санатории, перинатальный центр и новая детская поликлиника, велика заслуга Г.И.Мороз.

В начале девяностых её вызвал к себе мэр города Спартак Галеевич Ахметов. Спросил, сколько в Стерлитамаке детей с серьёзными неврологическими патологиями. И предложил отправить их на лечение в детскую специализированную здравницу Евпатории. Специалисты из Крыма отобрали для лечения 92 ребёнка. Галине Ивановне предложили съездить туда, чтобы убедиться в наличии нормальных условий для реабилитации маленьких пациентов из Стерлитамака.

– За два дня командировки мне стало ясно, что там нашим детям действительно смогут помочь, – вспоминает Мороз. – И это произошло. Был у меня пациент Галеев, имени уже не помню. Это был подросток с ДЦП, которого мать носила на руках. И когда после Евпатории он вошёл в мой кабинет сам, я едва сдержала слёзы. И была очень рада, что город смог помочь этим детям сделать свои первые самостоятельные шаги.

После этого вместе с Ахметовым они начали думать о создании аналогичного санатория для детей с неврологическими заболеваниями в Стерлитамаке. Так в нашем городе появился санаторий «Нур», которым многое лет успешно руководила Рамиля Суфияновна Галимова.

– Сколько сил, времени, средств и энергии было вложено в «Нур», – говорит Галина Ивановна, которая и сегодня является членом наблюдательных советов детских санаториев «Нур» и «Радуга». – И не только в него. Вопрос улучшения материально-технической базы детских санаториев решался Ахметовым совместно с директорами заводов, которые шли навстречу руководству города. У наших детей появились хорошие здравницы.

Высокая младенческая смертность в Стерлитамаке побудила Галину Ивановну вместе с другими активистами обратиться к руководству республики с вопросом о создании в нашем городе центра помощи новорождённым. Будучи депутатом, она настойчиво добивалась открытия перинатального центра, в котором бы женщины с пороками сердца и другими серьёзными патологиями могли становиться мамами, где выхаживали бы маловесных детей. Её отправили в командировку в немецкий город Бремен, где она своими глазами увидела эффективность работы таких центров. Начало было положено.

Перинатальный центр в Стерлитамаке был открыт. На пенсию Галина Ивановна уходила со спокойной душой – работал детский стацио­нар, все детские поликлиники и санатории были укомплектованы врачами, открылся роддом в машзаводской больнице.

Но покой ей только снится. Сегодня Галина Ивановна продолжает активно участвовать в городской жизни:

– Я не могу отказываться, если просят. Если надо чем-то помочь, значить надо помочь.

Неуспокоенность, неравнодушие, целе­устремлённость – этими качествами её наградила природа. А ещё люди, которые были рядом. Особенно тепло Галина Ивановна вспоминает Зинаиду Михайловну Глухову, много лет возглавлявшую городское здравоохранение:

– Она была для меня второй мамой, воспитывала, где-то ругала, где-то по головке гладила. Зинаида Михайловна сделала из меня настоящего врача.



СВОЁ ГНЕЗДО



С Владимиром Васильевичем Галина Ивановна в счастье и гармонии живёт уже 49 лет. Они вырастили двоих сыновей Евгения и Алексея, стали дедушкой и бабушкой 17-летнего Константина, 15-летней Вероники и 8-летней Виктории.

– Внуки нас с Володей радуют, – улыбается Галина Ивановна. – Внучки отлично учатся в первой гимназии, танцуют. Хорошие растут ребята.

Я очень многое смогла сделать в профессии, имея двоих сыновей, благодаря надёжному тылу – своему супругу. Он мне всегда во всём помогал. И сегодня я без Володи как без рук – он меня возит всюду по общественным делам, ведь в моём возрасте уже много пешком не набегаешь.

– А какой он, ваш супруг?

– Отзывчивый, порядочный, надёжный, верный, всё делает по дому своими руками. Эталон преданного мужа. А какой он красивый был в молодости! Я когда увидела его в деревенском клубе – высокого, стройного, кудрявого – сразу подумала, что он будет моими мужем. Это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь.

Двенадцать лет назад на месте родительского дома Галина Ивановна с мужем построили новый дом – небольшой, но очень уютный.

– Это родное место, там и энергетика особая, – рассказывает Галина Ивановна. – Сейчас, когда прихожу в квартиру, где живёт семья сына, чувствую, что мне не хватает воздуха, и земля так далеко. А в доме всё иначе. Сколько у меня там цветов! Там и живётся радостно, и дышится легко. У нас над крыльцом под крышей устроили гнездо горловки, там уже два поколения птенцов вывелось и выросло. Эти птицы – наш с Володей талисман.

В 2021 году супружеской чете Мороз в День семьи, любви и верности была вручена медаль «За любовь и верность».

– Секреты семейного счастья? Нет у нас секретов. Мы с мужем по характеру очень разные, но как-то сразу научились уступать друг другу, не искрить по мелочам, уважать один другого. Это и помогло сохранить семью и уважение друг к другу.

– Вы счастливы?

– Да, я счастливый человек. И в жизни, и в работе мне удалось реализовать себя. Спасибо за это Богу и судьбе.





Фото из личного архива Г. И. Мороз.