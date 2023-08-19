Левашёвы. От золотого века к закату

«МОТ, СКУПОЙ И НРАВА ЖЕСТОКОГО»



Здесь, на живописном берегу Белой, Сергей Яковлевич заложил деревню Левашовку, заселив её своими крепостными из д.Корноухово. В 1795 году он был владельцем 653 крестьянских душ. Как писал о нём в своей книге «Моё время» Григорий Винский (1753-1818), который четыре года прожил в этой усадьбе домашним учителем детей помещика, Левашёв был человеком «крайне страстным», «в юношестве без всякого воспитания, в молодости без всякого образования, в мужеских летах без нравственности».

Как он здесь оказался? Бросив в Казанской губернии молодую жену и пятерых детей, он переселился в Башкирию. Сюда «переводил крестьян, строил дома, рассаживал сады, заводил оранжереи, учреждал фабрики, заводы; но всё сие только начинал, а не оканчивал». А ещё он «даже мот бывал из тщеславия, скупой по природе, нрава самого крутого и жестокого; но к сентиментальному разговору всегда приставал…».



ЗА ЧТО КАЗНАЧЕЯ ГОРОДА ОСТАВИЛИ БЕЗ ШТАНОВ



Левашёва можно назвать отцом-основателем предприятий по производству алкогольной продукции города. В 1796 году на берегу ручья Каран-елга он заложил свою винокурню, где произвёл свои первые 8040 вёдер «хлебного вина» – так в то время называли спирт-сырец. Продукция винокурен поступала в винный «Питейный магазейн», очищалась и разливалась по бутылкам. В 1827 году из спирта-сырца началось производство вин: «Пенного» и «Полугарного».

С Сергеем Яковлевичем Левашёвым связаны несколько скандальных историй. Одна из них случилась в 1786 году, когда вместе с городской казной исчез казначей города Михаил Андронников. 12 марта он отправился в гости к Левашёву и пропал. О чём со слезами на глазах сообщила городничему его жена.

Левашовка тогда находилась в четырёх верстах от города. Городничий премьер-майор Иван Еселев отправил к Левашёву сержанта Петровского. Вернувшись, тот доложил, что со слов Левашёва, казначей от него уехал в деревню Мукатаевку (она располагалась возле д.Барятино). Потом выяснилось, что из Мукатаевки казначей подался в деревню Карамалы и далее в Бугульминский уезд. Судя по всему, он проиграл Левашёву в карты всю городскую казну, но доказать это было невозможно. И тогда всё имущество казначея, включая дом, библиотеку, мебель, зеркала, часы, иконы – в общем, всё, вплоть до штанов, пустили с молотка на аукционе. Жена и дочери его оказались на улице.



ДЕДОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ



Зимой Левашёвы жили в Уфе, остальное время — в имении. В 1782 году С.Я.Левашёва избирают предводителем дворянства Уфимского, Стерлитамакского и Челябинского округов. После его смерти в наследство вступил старший сын – гвардии капитан Николай Сергеевич. Выйдя в отставку, он женился и переехал в родовое поместье в Левашовку. Заложил на отцовских землях деревни Михайловку, Красный Яр и Косячи (Косяковку). Торговал спиртом-сырцом из собственной винокурни, построил поташный и селитровый заводы. Как и отец, возглавлял местное дворянство.

В годы Отечественной войны 1812 года организовал среди дворянства сбор лошадей для нужд армии. К тому же собрал почти 62 тысячи рублей серебром. После его кончины земли достались сыновьям: Николаю, Андрею, Александру, Владимиру и внукам-наследникам умершего старшего сына Василия.

Дедовское наследие – винокурное и поташное дело − продолжили внуки Сергея Яковлевича: артиллерийские офицеры поручик Платон Николаевич, подполковник Николай Николаевич, титулярный советник Александр Николаевич. Платон Николаевич Левашёв в 1853–1856 гг. возглавлял дворянство Стерлитамакского и Белебеевского уездов. Штабс-капитан в отставке Владимир Николаевич Левашёв в 1865–1878 гг. являлся мировым посредником в Стерлитамакском уезде, в 1883 г. −

гласным (депутатом) Стерлитамакского уездного земства от землевладельцев.

Варвара Николаевна Левашёва вышла замуж за поручика Никифора Сергеевича Амбразанцова (Амбразанциева). Аделаида Николаевна − за штабс-капитана Николая Васильевича Бухвостова. Сёстры с семьями поселились в своих деревнях Амбразанцевке и Аделаидовке. В 1858 г. штабс-капитан в отставке Николай Васильевич Бухвостов состоял начальником Стерлитамакского окружного управления государственных имуществ, в 1865–1878 г. был мировым посредником, в 1883 г. − председателем Стерлитамакской земской управы, почётным мировым судьёй и гласным уездного земства от землевладельцев.

Александр Николаевич Левашёв учился в Московском благородном университетском пансионе. В 1862 году был в чине коллежского советника. Его сын Пётр Александрович Левашёв, коллежский регистратор, становой пристав 3-го стана Стерлитамакского уезда, в 1882 г. в чине губернского секретаря состоял судебным приставом при Уфимском уездном мировом съезде.



ЗАКАТ



Со второй половины 19-го столетия золотой век Левашовской слободы пошёл к закату. Внуки и правнуки секунд-майора С.Я.Левашёва растранжирили и распродали отцовские земли и разъехались. Среди последних потомков винодела, оставшихся в Стерлитамакском уезде, была Варвара Александровна Депрейс (по мужу), которая в начале 20-го века ещё владела домом и частью земель в районе деревни Михайловки. К тому времени женщина жила на Левашовском хуторе – ныне территория Мебельного посёлка. Образцово-показательное хозяйство матери, которое взял под свою опеку сын Николай Депрейс, несколько лет возглавлявший уездное земское собрание, просуществовало до октябрьских событий в Петрограде, а потом стало подсобным хозяйством исправительно-трудовой колонии.

Потомки Андрея Николаевича Левашёва сейчас живут во Франции. Их единственная дочь − Александра Андреевна Левашёва, представительница четвёртого поколения уфимских Левашёвых, в 1891 году вышла замуж за дворянина, выпускника Санкт-Петербургского университета – Льва Константиновича Смирнова.

В пятидесятые годы 20-го века Левашовка вошла в черту города. Сейчас на этом месте промышленная зона. Порушенный особняк Левашёва простоял до начала 21-го века. Некоторые из деревень, основанных в 19-м веке Левашёвыми в Стерлитамакском уезде, существуют до сих пор, но от помещичьих усадеб ничего не сохранилось.

В 1959 году Спасо-Сергиевский завод (так в то время называлось производство спирта в Левашовке) и Стерлитамакский ликёроводочный завод объединили в одно предприятие – Стерлитамакский спиртоводочный завод.