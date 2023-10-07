Деревянный водопровод в Стерлитамаке

Деревянные трубы были сделаны из лиственницы и неплохо сохранились, что объясняется влагостойкостью этого вида древесины. Событие неуникальное (остатки деревянного водопровода есть и ранее, его фрагменты есть в краеведческом музее), но любопытное. Есть повод немного поговорить об истории водоснабжения города.

Как сообщалось на личной странице в соцсетях главы администрации города, археологи предварительно оценивают возраст конструкции примерно в 100 лет. То есть двадцатыми годами прошлого века. А это значит, что деревянный водопровод мог появиться лишь в советское время. В городском историко-краеведческом музее тоже склоняются к тому, что находка – наследие советского периода. По сведениям краеведа Сергея Лукасевича, в городе было четыре «фонтана». Так назывались «колонки», куда из родников по этим самым трубам стекала вода. В земле имелись ёмкости для сбора воды, из которых горожане её качали.



Один из таких «фонтанов» находился на перекрёстке улиц Латыпова и Богдана Хмельницкого, возле старой мечети. Есть даже фотография, вероятно, послевоенных годов, на которой запечатлена женщина, набирающая там воду (Фото 2). Пусть читателей не смущает отсутствие на снимке минарета. В советские времена это было обычным делом: храмы приспосабливали под различные помещения, для чего сносили минареты, снимали с церквей кресты...

Ещё один «фонтан» находился на углу улиц Карла Маркса и Садовой (Фото 3). Необходимость источника воды в этом месте объяснялась тем, что на улице К.Маркса находилась пожарная часть. Третий и четвёртый «фонтаны» располагались на улице Фонтанной (вплоть до восьмидесятых годов была такая улица вдоль берега Стерли) и в районе нынешнего троллейбусного кольца на рынке.



Но эти четыре «фонтана» не могли решить проблему водоснабжения города. Городская газета в передовице номера от 25 мая 1931 года под заголовком «Даёшь городу бани!» негодовала по поводу того, что «Горкоммунтрест проявляет возмутительнейшее отношение к скорейшему разрешению банного вопроса. Строительство новой бани не только не форсируется, но даже приостановлено. Дело, видите ли в том, что нет труб, стройматериалов и пр.».

На этом фоне появляются откровенно авантюрные проекты, по которым на месте Собора Казанской Божией Матери должен был быть сооружён фонтан. Собор разрушили, фонтан же появится лишь в пятидесятые годы.



Трагический случай, произошедший на новогоднем утреннике 1 января 1937 года в детском саду № 7 (это здание по ул.Сакко и Ванцетти, 15 сохранилось), косвенно характеризует состояние водоснабжения города. Девочка в костюме Снегурочки нечаянно смахнула свечку с ёлочки. Костюм на ней вспыхнул, огонь перескочил на стены. Пожар быстро ликвидировала пожарная команда, благо пожарная часть находилась в полуквартале. А вот пострадавшая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу.

В больнице не оказалось не только врача (дело было под вечер), но и воды. Дальше цитируем газету: «У нас всегда такая история, –

равнодушно сопят дежурные. – Электричества нет, керосина не дают, воды не завозят».



Как видим, кроме нескольких уличных «фонтанов», в довоенном Стерлитамаке не было водопроводной сети. Иначе как объяснить, что в единственную больницу города воду завозили с перебоями.

Согласно карте города, датированной 1941 годом, на месте деревянных труб ранее действительно проходил городской водопровод. Строительство железного водопровода в городе началось лишь в пятидесятых годах. По всей видимости, в первую очередь в промышленном районе, каковым в то время являлся Краснознаменский (Сода). Как писала городская газета в те годы, в городе не было ни прачечной, ни водонапорной башни, из-за чего многие кварталы Краснознаменского посёлка не имели вообще никакой воды.



В начале пятидесятых был принят новый генплан по благоустройству города. По нему предусматривались реконструкция внешнего электроосвещения, асфальтирование улиц и площадей, создание новых и расширение существующих парков и развитая сеть канализации и водоснабжения.

В номере от 11 июля 1952 года газета сообщала, что «началась прокладка новой трассы городского водопровода. Она пройдёт по ул.Сталина от ул.Кутузова до Выездной. На рытье траншеи и укладке труб работает бригада управления «Уралстрой».



Поясним: Сталина − это нынешняя улица Мира, Выездная – Нагуманова. Другой нюанс: речь шла об уличном водопроводе. Как вспоминают старожилы, вплоть до восьмидесятых годов, весь старый город был «утыкан» водоразборными колонками. Располагались они преимущественно поблизости от перекрёстков.

Но ещё в 1954 году жители посёлка завода им. Ленина жаловались, что испытывают острую нужду в обеспечении водой. 12 марта 1960 года был запущен водопровод между посёлком Первомайским и заводом строительных машин. Тем самым было завершено строительство большого водопроводного кольца. «Недалёк день, когда практически весь город будет обеспечен водой в домах», – сообщала газета.

Фото из соцсетей, архива редакции и архива Сергея Лукасевича.