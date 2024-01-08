Жительница Стерлитамака побывала в Беларуси и поделилась впечатлениями

Пенсионеры – в дорогу



В прошедшем году, с открытием прямых авиарейсов из Уфы в Минск, Республика Беларусь стала ближе. С конца апреля в самолётах, вылетающих каждую неделю в белорусскую столицу, почти половину мест занимают люди старшего поколения. Это – путешественники пенсионного возраста со всей республики, отправляющиеся по туристической программе «Башкирско-белорусское долголетие», разработанной Министерством предпринимательства и туризма РБ по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова.

Отметим, что в республике уже несколько лет работает программа «Башкирское долголетие», которая позволяет участникам раз в год бесплатно посетить самые известные туристические места Башкирии.



За путешествие же в Беларусь зарегистрированным в программе нужно заплатить, но часть затрат субсидируется из бюджета республики, что даёт возможность существенно снизить стоимость путёвки. Поэтому интерес к этой программе у пенсионеров просто колоссальный.

Таких желающих путешествовать в республике очень много. Мне удалось побывать в Беларуси в составе группы из 46 человек в конце мая.

НАЧАЛО ПУТИ



Перед выездом все участники программы получают памятку. В ней расписана полная программа поездки по дням, даны краткие советы по сборам в дорогу и правилам провоза багажа.

Чемодан собран. Документы с собой. В путь.

Надо сказать, что у многих, и у меня в том числе, возник вопрос «Нужен ли с собой загранпаспорт?». Ведь Беларусь, хоть и родная, но всё же заграница. Оказалось – нет. Так что если у вас нет загранпаспорта – не волнуйтесь, он вам здесь не понадобится.

Итак, 3 часа пути – и мы в Минске!

Нас встретили в аэропорту и повезли в гостиницу, попутно проведя обзорную экскурсию по столице.



КАК ОНО ТАМ?



Мы увидели главные достопримечательности Минска: Старый город, Ратушную площадь, красивейшее, очень необычное по архитектуре здание Национальной библиотеки, площадь Независимости, православные и католические храмы, широкие проспекты, огромные парки и зоны отдыха, в которые органично вплетается река Свислочь – главная водная артерия города. Была весна, город утопал в цвете каштанов.

Гостиница, в которой мы разместились, − скромная, но комфортная. Здесь было всё необходимое для путешественника: кровать, душевая комната, балкон, телевизор, небольшой холодильник. Очень важный момент для современного путешественника – Wi-Fi.

Бытовые вопросы решены. Мы готовы увидеть Беларусь во всей красе!

Скажу сразу, что путёвка включала завтраки в отеле. Поэтому каждое утро мы дружно завтракали и были готовы к новым впечатлениям. Каждый день к отелю приходил комфортабельный автобус и увозил нас в очередное увлекательное путешествие.



Программа тура включала ежедневные экскурсии, наше время было расписано буквально по минутам. На второй день мы посетили Минский тракторный завод. Для кого-то прозвучит это скучно – что, мы заводов не видели? А вот и нет. Перед нами предстало огромное предприятие со множеством цехов. Посетили сборочный, в котором работает гигантский конвейер. Здесь на наших глазах, буквально начиная с малого винтика, рождается новенький трактор. Очень степенно и профессионально каждый рабочий выполняет своё дело: вот собран корпус машины, далее он начиняется двигателем, следующий этап – электроника, колёса. И вот уже новый «Беларус» готов к отправке потребителю. Удивили чистота цеха, сосредоточенность и ответственность рабочих. Нам рассказали, что на заводе нет текучки кадров, много трудовых династий, очень привлекательные условия труда и отдыха.

Также мы посетили завод «БелАЗ», производящий самые гигантские в мире карьерные самосвалы. Он находится в 30 километрах езды от Минска – в городе Жодино. Сам городок небольшой, всего около 70 тыс. населения. Завод является градообразующим предприя-

тием. Здесь выпускаются мощные карьерные самосвалы «БелАЗ» грузоподъёмностью от 30 до 450 тонн, которые идут в основном на экспорт. На предприятии также имеется специальный учебный центр, в котором можно научиться вождению карьерной техники. Ведь водить «БелАЗ» не так-то и просто. Нас очень впечатлили размеры самосвалов. Здесь мы посетили очень интересный музей истории предприятия. Конечно, сделали памятные фото на фоне гигантской машины.



ВОЙНА – ОСОБАЯ ТЕМА



Тема Великой Отечественной войны – очень важная для всех жителей страны. В годы войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя, но даже залитая кровью миллионов людей, разграбленная и полуразрушенная, республика не сдавалась. Спустя многие десятилетия память о подвиге народа, который внёс величайший вклад в победу над фашизмом, – священна.

О прошедшей войне здесь говорит очень много. Мы побывали в одном из самых посещаемых музеев Беларуси – истории Великой Отечественной войны. Это огромный многоэтажный комплекс, в котором экспонаты собраны так, что постепенно переходя из зала в зал, поднимаясь с этажа на этаж, погружаешься в тему войны, оказываешься в её эпицентре. Уникальные экспонаты, интерактивные реконструкции, модели военной техники в натуральную величину – танки, самолёты, орудия, диорамы, картины художников, многочисленные фотографии героев и документов той эпохи – всё это производит очень сильное впечатление.

Особенно интересны залы с экспонатами, касающимися партизанского движения. Оккупированная фашистами Беларусь стала страной, где развернулось крупнейшее в Европе партизанское и подпольное движение. В музее воссозданы экспонаты, касающиеся борьбы и быта партизан в белорусских лесах. Штаб, локальная медсанчасть, типография, кухня, даже школа.



Особая тема – концлагеря, действия карателей на территории Беларуси и, конечно же, Хатынь, посещению которой был отведён отдельный, очень памятный день.

Хатынь – мемориальный комплекс, музей под открытым небом, увековечивший память жителей этого и других белорусских сёл, уничтоженных оккупантами вместе с населением. Главным памятником этого мемориального комплекса является скульптура «Непокорённый человек». В память о 149 заживо сожжённых людях в Хатыни каждые 30 секунд звонит колокол.

На обратном пути мы посетили Курган Славы, который находится в 20 км от Минска. Именно в этих местах в июле 1944 года во время крупнейшей наступательной операции «Багратион» в окружение попала 150-тысячная группировка гитлеровских войск. Событие получило название «Минский котёл». Разгром этой группировки стал решающим шагом на пути к освобождению Белоруссии. Сооружение Кургана Славы, посвящённого победе в этой операции, началось в ноябре 1967 года и стало всенародным делом.



ВЕХИ ИСТОРИИ



Впереди − город Борисов. Вернее, река Березина, на которой он стоит. У многих из нас название реки сохранилось в памяти, но все ли мы помним, что именно там произошло?

26 ноября 1812 года началась битва, которая вошла в мировую историю как сражение на реке Березине. Русская армия, пытаясь отрезать французам пути отхода, преследовала отступающие войска.

Река стала для части отступающих французов спасением, но и последним пристанищем для многих. Общие потери французских войск в сражении на Березине достигли 50 тысяч человек, русских войск – около 8 тысяч человек. И, в конечном счёте, оценки итогов расходятся:

победой это сражение считают и в России, и во Франции. С одной стороны, армия Наполеона была разгромлена, но с другой – ей всё же дали уйти. Как известно, Наполеону удалось отступить к Вильно.

Это битва не только вошла в историю, но и обогатила язык, причём не русский: выражение «C’est la Berezina» знает сейчас каждый француз, даже тот, кто на самом деле мало понимает в истории. Оно обозначает полный крах и катастрофу.

В следующий экскурсионный день нам посчастливилось увидеть памятники всемирного наследия ЮНЕСКО: блистательный дворцово-парковый комплекс в городе Несвиже и величественный Мирский замок.

Несвижский замок – памятник архитектуры XVI—XVIII веков. В XVI–XX вв. был резиденцией князей Радзивиллов. Радзивиллы – магнатский род Великого княжества Литовского, представители которого в XV–XVIII вв. занимали важнейшие государственные, административные и военные должности.

Средневековый феодальный замок сейчас – дворцово-парковый ансамбль – один из лучших в Восточной Европе.

За свою историю замок несколько раз разрушался и перестраивался. Переходил от одной власти к другой. В годы Великой Отечественной войны в нём размещался немецкий военный госпиталь.



Другой замковый комплекс – Мирский – выдающийся пример оборонного зодчества XVI века. Он расположен в посёлке Мир в Гродненской области.

Во время Наполеоновских войн замок серьёзно пострадал и стоял в запустении более столетия.

После войны в замке жили белорусы, дома которых были разрушены. Потом здесь располагался военный гарнизон.

В настоящее время архитектурный ансамбль Несвижского, а также Мирский замок представляют собой историко-культурный музей-заповедник, который ежедневно посещают сотни туристов.



ЗЕМЛЯ РЕМЕСЛЕННИКОВ



Отдельный и самый интересный экскурсионный день был отдан на посещение музейного комплекса старинных народных ремёсел Дудутки. Он расположен в 40 километрах от Минска, на берегу живописной реки Птичь.

В Дудутках мы попали в атмосферу провинциального белорусского поместья XIX века. На территории комплекса располагаются храм с чудотворной иконой Божьей Матери «Дудичской»; действующие мельница и гончарная мастерская; птичий двор; сыроварня и хлебопекарня, где нам удалось отведать сыр и хлеб, приготовленные по старинным рецептам; бровар – традиционный кустарный цех по производству пива и самогона, который также удалось нам отведать; конюшня (желающие могут совершить конную прогулку); зоосад, в котором можно увидеть африканского страуса, оленя, дикого кабана; ткацкая мастерская, кузница, мастерская плетения из лозы и соломки, корчма, гостевой дом с баней.

Основная цель музея Дудутки − приобщение гостей к белорусским старинным ремёслам.

Про каждый из дней экскурсии можно написать отдельную статью. Всё было интересно и познавательно.

Отдельно хочется сказать о людях, живущих в республике. Белорусы – очень добродушные, приветливые, улыбчивые. Буквально каждый горожанин, к которому приходилось обращаться с вопросами на улицах Минска, был готов всё показать, объяснить, помочь. Беларусь мы полюбили всем сердцем!

Хочу выразить благодарность за возможность путешествовать на льготных условиях по нашей республике и за её пределами главе нашей республики. Тем более в списке направлений в 2023 году появились Абхазия, Санкт-Петербург, Москва.

Хочется надеяться, что география путешествий будет расширена, квота будет увеличена и у ещё большего числа пенсионеров респуб-

лики будет возможность путешествовать и увидеть много интересного.



Светлана САГИДУЛЛИНА