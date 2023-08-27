Боец СВО – о дружбе и поддержке близких

На днях мы пригласили Глеба на встречу с начинающими журналистами городской газеты и узнали, о чём интересно поговорить с бойцом сегодняшним школьникам. Звучали глубокие вопросы и искренние ответы. Пронзительное интервью семиклассницы 24-й школы Ульяны Ивановой - для вас:
– Глеб, какой у вас был позывной?
– «Скорострел»: это такое военное переосмысление моей фамилии Скороход.
– Война – это очень тяжело морально. Как вы справлялись?
– Думал о друзьях, близких и о том, чтобы скорее вернуться домой.
– На интервью Вы пришли с лучшим другом Ильназом. Как вы держали связь эти девять месяцев?
Мне позвонили с неизвестного номера – я взял трубку и узнал голос Глеба, – вспоминает Ильназ. – Мы почти каждый день с ним созванивались.
– Что было самым тяжелым на службе?
– Самое тяжелое – это слушать дронов в небе и копать землю, когда идёт дождь. Землю мы копали постоянно: нам нужны были надёжные, глубокие окопы для безопасности. Разгружали КамАЗы, выполняли самую разную физическую работу.
– Была ли бессонница из за страха и тревоги?
– Нет, бессонница нам не грозила: два часа мы стояли в карауле, потом два часа спали. И так каждую ночь.
– Хотите ли Вы забыть горести спецоперации, как страшный сон?
– Хочу, но пока не получается. Впрочем, я постепенно возвращаюсь к мирной жизни: встречаюсь с друзьями, ищу работу (я слесарь ремонтных работ и хочу работать по специальности).
– Какими качествами должен обладать человек, чтобы пройти войну и не сломаться?
– Нужны храбрость, отвага, мужество и честь.
– Со временем бойцы на СВО становятся дружны, было ли вам жаль расставаться?
– Да, но с многими из них я поддерживаю связь: мы созваниваемся и списываемся.
– Какие были у вас эмоции перед поездкой?
– Тревога и переживания за родных и друзей: я боялся что не вернусь, и понимал, что им будет плохо без меня. Но я понимал, что нужно отдать долг Родине. Патриотизм – это, может быть, громкое слово, но благодаря любви к своей земле мы обязательно победим.
– Чувствовали вы на СВО поддержку от родных?
– Да, как раз она мне и помогла вернуться целым и невредимым.
– Что нужно класть в посылки бойцам?
– Тёплую одежду, еду и окопные свечи: они всегда нужны.
– Какая нужна еда?
– Консервы, сухарики, колбаса, тушёнка и сухофрукты.
Ульяна Иванова и школа юных журналистов "Автор"