Боец СВО – о дружбе и поддержке близких

На днях мы пригласили Глеба на встречу с начинающими журналистами городской газеты и узнали, о чём интересно поговорить с бойцом сегодняшним школьникам. Звучали глубокие вопросы и искренние ответы. Пронзительное интервью семиклассницы 24-й школы Ульяны Ивановой - для вас:

– Глеб, какой у вас был позывной?

– «Скорострел»: это такое военное переосмысление моей фамилии Скороход.

– Война – это очень тяжело морально. Как вы справлялись?

– Думал о друзьях, близких и о том, чтобы скорее вернуться домой.

– На интервью Вы пришли с лучшим другом Ильназом. Как вы держали связь эти девять месяцев?

Мне позвонили с неизвестного номера – я взял трубку и узнал голос Глеба, – вспоминает Ильназ. – Мы почти каждый день с ним созванивались.

– Что было самым тяжелым на службе?

– Самое тяжелое – это слушать дронов в небе и копать землю, когда идёт дождь. Землю мы копали постоянно: нам нужны были надёжные, глубокие окопы для безопасности. Разгружали КамАЗы, выполняли самую разную физическую работу.

– Была ли бессонница из за страха и тревоги?

– Нет, бессонница нам не грозила: два часа мы стояли в карауле, потом два часа спали. И так каждую ночь.

– Хотите ли Вы забыть горести спецоперации, как страшный сон?

– Хочу, но пока не получается. Впрочем, я постепенно возвращаюсь к мирной жизни: встречаюсь с друзьями, ищу работу (я слесарь ремонтных работ и хочу работать по специальности).

– Какими качествами должен обладать человек, чтобы пройти войну и не сломаться?

– Нужны храбрость, отвага, мужество и честь.

– Со временем бойцы на СВО становятся дружны, было ли вам жаль расставаться?

– Да, но с многими из них я поддерживаю связь: мы созваниваемся и списываемся.

– Какие были у вас эмоции перед поездкой?

– Тревога и переживания за родных и друзей: я боялся что не вернусь, и понимал, что им будет плохо без меня. Но я понимал, что нужно отдать долг Родине. Патриотизм – это, может быть, громкое слово, но благодаря любви к своей земле мы обязательно победим.

– Чувствовали вы на СВО поддержку от родных?

– Да, как раз она мне и помогла вернуться целым и невредимым.

– Что нужно класть в посылки бойцам?

– Тёплую одежду, еду и окопные свечи: они всегда нужны.

– Какая нужна еда?

– Консервы, сухарики, колбаса, тушёнка и сухофрукты.

Ульяна Иванова и школа юных журналистов "Автор"