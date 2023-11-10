Интервью с победителем и призёром Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог − 2023» из Стерлитамака

Она успешно работает в коррекционной школе № 25. Интересно слушать её рассказы о жизни школы, ребятах, которые делятся с ней огорчениями и радостями. «Для них всегда открыта дверь моего кабинета», – говорит Екатерина Владимировна.

ДВА В ОДНОМ

Екатерина Владимировна с детства отличалась внимательностью и добротой. Не случайно у неё было много подруг. Девочка жила их заботами и проблемами, старалась выручить в трудную минуту словом и делом. А подружки любили и уважали Катюшу за то, что она умела выслушать, вникнуть в ситуацию, успокоить, дать полезный совет. «Ты настоящий психолог», – говорили они.

А ещё Кате нравилось преподавать. Частенько она усаживала двоюродного братика за стол и превращала его в ученика, а себя в учителя.

После школы Екатерина долго не раздумывала. Отправилась поступать в педагогический институт.

– Екатерина Владимировна, что, прежде всего, привлекло вас в психологии?

– В первую очередь хотелось познать себя, а заодно и воспитать. Я считала тогда, что мне не хватает целеустремлённости и силы воли. А ещё мне очень хотелось работать в школе с детьми.

Психология и педагогика – два в одном –

чрезвычайно интересовали и привлекали меня.

– В студенческие годы какие предметы вас особенно привлекали?

– Пожалуй, возрастная психология и семейное консультирование. Но, в общем, все предметы, связанные с психологией.

– А из узких специальностей?

– Особенности психики человека на разных этапах его жизни, возрастные кризисы и связанные с ними проблемы.

– Когда у ребёнка наступает первый кризис?

– В трёхлетнем возрасте, когда он начинает проявлять самостоятельность, заявляя: «Я сам!». Малыш пытается сам одеваться, мыть посуду, завязывать шнурки.

– Как в это время должны вести себя взрослые?

– Позволять маленькому человеку быть самостоятельным, но в определённых рамках. Безопасность – прежде всего. Но если вы, например, запретите ему мыть посуду, испугавшись, что он её перебьёт, то потом его не заставишь заниматься домашним трудом. Нельзя подавлять стремление к самостоятельности, иначе у вас вырастет равнодушный и безвольный эгоист.

– Однако с подростками бывает больше проблем.

– Да. Потому, что оставаясь ребёнком, подросток считает себя взрослым и требует соответствующего отношения. В это время родителям необходимо проявлять чуткость и мудрость, не терять здравого смысла и юмора. Но ни в коем случае не высмеивать и не унижать.

– В каком возрасте ваши дети?

– Старшая дочка Варвара как раз в подростковом возрасте. Нам с ней повезло. Варя рассудительная девочка. Но и мы с мужем не раздаём советы налево и направо, ждём, когда она сама обратится к нам.

Младшая Дарина совсем другая. Она весёлая, общительная, ласковая. Танцует с четырёх лет. Советов не спрашивает.



Я ОЧЕНЬ ХОТЕЛА ИХ ПОНЯТЬ



В 25-ю школу Екатерину Владимировну пригласила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Маргарита Ринатовна Лутфуллина.

Екатерина Владимировна рассказывает:

– Я пришла к ней на собеседование. Волновалась. Но мы остались довольны друг другом. Маргарита Ринатовна до сих пор мой наставник и руководитель во всех делах.

– Сложно работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья?

– Это был мой первый опыт. Кажется, дети как дети. Но я каждый день присматривалась к ним. Хотела понять их особенности. Волновалась – а вдруг у меня не сложится общение с ними. Но они сами пошли навстречу. Милые, ласковые, общительные.

Я уже говорила, что дверь моего кабинета всегда открыта для ребят. Они приходят ко мне рассказать, что нового случилось в их жизни, спрашивают, как у меня дела.

Когда приехала с конкурса, радовались, обнимали, интересовались, что там было, волновалась ли, как справилась с заданиями?

– Екатерина Владимировна, есть слож­ности в работе?

– Самое сложное, пожалуй, даже тяжёлое, выпускать наших воспитанников в жизнь. За годы учёбы они становятся такими родными… Расставание всегда со слезами.

– Я побывала в вашей школе на конкурсе «Ученик года − 2023». В нём участвовали ребята коррекционных школ и интернатов нашей республики. Впечатление самое приятное. Дети очень старались и сумели показать, чему они научились. Для каждого ребёнка важно, чтобы его оценили по достоинству и похвалили. Конкурс даёт такую возможность.

– Вы правы, конкурсы стимулируют интерес к учёбе и повышают самооценку ребят. Наш ученик Владислав Сафаргалеев продемонстрировал значительные успехи в учёбе и увлечённость искусством. Владик под руководством преподавателя Дмитрия Морозова снимает мультфильмы. Общественную деятельность тоже не обходит стороной – состоит в совете школы. Поэтому он и победил в конкурсе, завоевав почётный титул «Ученик года – 2023».

Владик признался, что будет стараться и дальше. У него сейчас большие планы. В совете школы он – пример для малышей и сверстников. Очень гордится этим и во всём старается быть на высоте.



СОРЕВНУЮТСЯ ПСИХОЛОГИ



– Екатерина Владимировна, а чем для вас стал профессиональный конкурс?

– Прежде всего вызовом: смогу или не смогу! И, конечно, проверкой на прочность и точкой роста.

– Вы сами изъявили желание участвовать?

– Не совсем так. Заместитель директора и методист Ирина Александровна Игнаткова однажды сказала:

– Почему это у всех профессий конкурсы есть, а у психологов нет?

Стоило поискать информацию. Оказалось, что и психологов не обошли вниманием.

Так я, с благословения администрации, приняла участие сначала в региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Педагог-психолог – 2023», а потом и в федеральном, где стала призёром и победителем в номинации «Профессиональный и творческий подход в работе с детьми ОВР».

– В какой форме проходил конкурс?

– Первый этап – заочный. Нужно отослать характеристику профессиональной деятельности и визитную карточку. Далее очный – дистанционный. Он включал блиц-интервью и решение профессионального кейса.

– Задание?

– Подросток подошёл к учителю и пожаловался на кибербуллинг. Какой совет мальчику дал учитель?

Я предложила не вступать в перепалку, чего и добивался обидчик, и заблокировать его.

Посоветовала окружать себя настоящими друзьями, которые могут искренне порадоваться твоим успехам и в то же время заметить ошибки и дать ценный совет.

После победы на региональном конкурсе, отправилась в Москву на заключительный этап. Представила там визитку, ответила на вопросы блицинтервью, провела мастер-класс.

– Назовите тему мастер-класса.

– «Практикум для родителей «Мир глазами ребёнка».

– Ваши планы?

– Изучать новые методики, знакомиться с опытом выдающихся педагогов и психологов и, конечно, как можно больше общаться с детьми, помогать им, учить, заинтересовывать развивающими и познавательными играми. А также мы учимся общаться друг с другом, налаживать связи с окружающим миром.

Фото Эльвиры Рахимовой.