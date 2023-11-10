Интервью с победителем и призёром Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог − 2023» из Стерлитамака

Она успешно работает в коррекционной школе № 25. Интересно слушать её рассказы о жизни школы, ребятах, которые делятся с ней огорчениями и радостями. «Для них всегда открыта дверь моего кабинета», – говорит Екатерина Владимировна.
ДВА В ОДНОМ
Екатерина Владимировна с детства отличалась внимательностью и добротой. Не случайно у неё было много подруг. Девочка жила их заботами и проблемами, старалась выручить в трудную минуту словом и делом. А подружки любили и уважали Катюшу за то, что она умела выслушать, вникнуть в ситуацию, успокоить, дать полезный совет. «Ты настоящий психолог», – говорили они.
А ещё Кате нравилось преподавать. Частенько она усаживала двоюродного братика за стол и превращала его в ученика, а себя в учителя.
После школы Екатерина долго не раздумывала. Отправилась поступать в педагогический институт.
– Екатерина Владимировна, что, прежде всего, привлекло вас в психологии?
– В первую очередь хотелось познать себя, а заодно и воспитать. Я считала тогда, что мне не хватает целеустремлённости и силы воли. А ещё мне очень хотелось работать в школе с детьми.
Психология и педагогика – два в одном –
чрезвычайно интересовали и привлекали меня.
– В студенческие годы какие предметы вас особенно привлекали?
– Пожалуй, возрастная психология и семейное консультирование. Но, в общем, все предметы, связанные с психологией.
– А из узких специальностей?
– Особенности психики человека на разных этапах его жизни, возрастные кризисы и связанные с ними проблемы.
– Когда у ребёнка наступает первый кризис?
– В трёхлетнем возрасте, когда он начинает проявлять самостоятельность, заявляя: «Я сам!». Малыш пытается сам одеваться, мыть посуду, завязывать шнурки.
– Как в это время должны вести себя взрослые?
– Позволять маленькому человеку быть самостоятельным, но в определённых рамках. Безопасность – прежде всего. Но если вы, например, запретите ему мыть посуду, испугавшись, что он её перебьёт, то потом его не заставишь заниматься домашним трудом. Нельзя подавлять стремление к самостоятельности, иначе у вас вырастет равнодушный и безвольный эгоист.
– Однако с подростками бывает больше проблем.
– Да. Потому, что оставаясь ребёнком, подросток считает себя взрослым и требует соответствующего отношения. В это время родителям необходимо проявлять чуткость и мудрость, не терять здравого смысла и юмора. Но ни в коем случае не высмеивать и не унижать.
– В каком возрасте ваши дети?
– Старшая дочка Варвара как раз в подростковом возрасте. Нам с ней повезло. Варя рассудительная девочка. Но и мы с мужем не раздаём советы налево и направо, ждём, когда она сама обратится к нам.
Младшая Дарина совсем другая. Она весёлая, общительная, ласковая. Танцует с четырёх лет. Советов не спрашивает.
Я ОЧЕНЬ ХОТЕЛА ИХ ПОНЯТЬ
В 25-ю школу Екатерину Владимировну пригласила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Маргарита Ринатовна Лутфуллина.
Екатерина Владимировна рассказывает:
– Я пришла к ней на собеседование. Волновалась. Но мы остались довольны друг другом. Маргарита Ринатовна до сих пор мой наставник и руководитель во всех делах.
– Сложно работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья?
– Это был мой первый опыт. Кажется, дети как дети. Но я каждый день присматривалась к ним. Хотела понять их особенности. Волновалась – а вдруг у меня не сложится общение с ними. Но они сами пошли навстречу. Милые, ласковые, общительные.
Я уже говорила, что дверь моего кабинета всегда открыта для ребят. Они приходят ко мне рассказать, что нового случилось в их жизни, спрашивают, как у меня дела.
Когда приехала с конкурса, радовались, обнимали, интересовались, что там было, волновалась ли, как справилась с заданиями?
– Екатерина Владимировна, есть сложности в работе?
– Самое сложное, пожалуй, даже тяжёлое, выпускать наших воспитанников в жизнь. За годы учёбы они становятся такими родными… Расставание всегда со слезами.
– Я побывала в вашей школе на конкурсе «Ученик года − 2023». В нём участвовали ребята коррекционных школ и интернатов нашей республики. Впечатление самое приятное. Дети очень старались и сумели показать, чему они научились. Для каждого ребёнка важно, чтобы его оценили по достоинству и похвалили. Конкурс даёт такую возможность.
– Вы правы, конкурсы стимулируют интерес к учёбе и повышают самооценку ребят. Наш ученик Владислав Сафаргалеев продемонстрировал значительные успехи в учёбе и увлечённость искусством. Владик под руководством преподавателя Дмитрия Морозова снимает мультфильмы. Общественную деятельность тоже не обходит стороной – состоит в совете школы. Поэтому он и победил в конкурсе, завоевав почётный титул «Ученик года – 2023».
Владик признался, что будет стараться и дальше. У него сейчас большие планы. В совете школы он – пример для малышей и сверстников. Очень гордится этим и во всём старается быть на высоте.
СОРЕВНУЮТСЯ ПСИХОЛОГИ
– Екатерина Владимировна, а чем для вас стал профессиональный конкурс?
– Прежде всего вызовом: смогу или не смогу! И, конечно, проверкой на прочность и точкой роста.
– Вы сами изъявили желание участвовать?
– Не совсем так. Заместитель директора и методист Ирина Александровна Игнаткова однажды сказала:
– Почему это у всех профессий конкурсы есть, а у психологов нет?
Стоило поискать информацию. Оказалось, что и психологов не обошли вниманием.
Так я, с благословения администрации, приняла участие сначала в региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Педагог-психолог – 2023», а потом и в федеральном, где стала призёром и победителем в номинации «Профессиональный и творческий подход в работе с детьми ОВР».
– В какой форме проходил конкурс?
– Первый этап – заочный. Нужно отослать характеристику профессиональной деятельности и визитную карточку. Далее очный – дистанционный. Он включал блиц-интервью и решение профессионального кейса.
– Задание?
– Подросток подошёл к учителю и пожаловался на кибербуллинг. Какой совет мальчику дал учитель?
Я предложила не вступать в перепалку, чего и добивался обидчик, и заблокировать его.
Посоветовала окружать себя настоящими друзьями, которые могут искренне порадоваться твоим успехам и в то же время заметить ошибки и дать ценный совет.
После победы на региональном конкурсе, отправилась в Москву на заключительный этап. Представила там визитку, ответила на вопросы блицинтервью, провела мастер-класс.
– Назовите тему мастер-класса.
– «Практикум для родителей «Мир глазами ребёнка».
– Ваши планы?
– Изучать новые методики, знакомиться с опытом выдающихся педагогов и психологов и, конечно, как можно больше общаться с детьми, помогать им, учить, заинтересовывать развивающими и познавательными играми. А также мы учимся общаться друг с другом, налаживать связи с окружающим миром.
Фото Эльвиры Рахимовой.