Конфликты и мы: кто кем управляет?

Конфликты – не природная стихия, перед которой человек беззащитен. И если вы избегаете подобных столкновений, значит, просто пока не научились ими управлять. Освоить азы этого непростого, но любопытного искусства психологи, социальные педагоги и все, кто хочет общаться с удовольствием, смогли на семичасовом тренинге Олега Маврина «Прикладные аспекты управления конфликтами».
ВИЗИТКА СОБЫТИЯ
Олег Викторович Маврин – кандидат социологических наук, заведующий центром медиации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма, доцент кафедры конфликтологии Казанского федерального университета, медиатор «Лиги медиаторов Поволжья», тренер по программе подготовки переговорщиков в урегулировании конфликтов (г.Казань).
Тренинг организовали для жителей республики Фонд поддержки и развития образования г.Стерлитамака «Каркаданн», Центр поддержки участников СВО и членов их семей при содействии Фонда президентских грантов.
МИРНЫМ ПУТЁМ
Перед началом работы мы беседуем с экспертом о том, как идти к своей цели, успешно взаимодействуя с другими. И о тех, кто нам помогает.
– Олег Викторович, медиатор – профессия новая и актуальная. Какой Вы видите её суть?
– Медиатор – это человек, который участвует в разрешении конфликта. Он не находится ни на чьей стороне, не ищет, кто прав, кто виноват, а помогает организовать диалог таким образом, чтобы люди выработали соглашение, которое их устроит.
– Медиатор – это миротворец?
– Не совсем. Основная цель медиации – соблюсти правила проведения процедуры. А договориться, сохранить мир – это должно быть целью сторон, чтобы найти решение. Если такой цели у сторон нет, медиация им не поможет. Но правильно обученный медиатор сможет это выявить в ходе процедуры.
– Что Вас привело в медиацию?
– Моя жизнь складывается так, что мне приходится участвовать в разрешении конфликтов, и я понимаю, что есть определённый стандарт, по которому можно действовать. Это поэтапный процесс, он мне откликнулся, и здесь я нашёл себя.
– Судя по тому напряжению во взаимоотношениях, которое мы все чувствуем, будь то семья или рабочий коллектив, медиаторы нужны в каждом городе. А лучше в каждом микрорайоне.
– Конфликтов меньше не становится, а острота их повышается. Поэтому конфликтами нужно уметь управлять. Медиация – один из самых цивилизованных способов разрешения конфликтов. Я не думаю, что медиатор в каждом городе – это реально, но поправки в законодательство укрепляют институт медиации. Так, если стороны договорились и подписали медиативное соглашение, то они могут заверить его у нотариуса, и этот документ будет иметь свойства исполнительного листа. Это актуально для семейных отношений, бизнеса, взаимодействия банков с должниками.
– Если человек хочет стать медиатором, куда ему пойти учиться?
– Есть образовательные центры медиации, как государственные, так и частные. Главное, чтобы у центра была лицензия на право обучения и преподавали не только теоретики.
– Если трудно договориться, с чего начинать разруливать конфликт?
– Сначала нужно понять: почему мы находимся в конфликте? Может быть, одного из нас что-то не устроило в поведении другого? Или один недопонял другого? Один не признаёт ценности другого? Желательно помнить, что зачастую эмоциональность мешает нам рационально посмотреть на ситуацию, и необходимо для начала научиться управлять своим состоянием.
– Согласны ли Вы с тем, что если люди будут более образованными, начитанными, с широким восприятием мира, то конфликтов будет меньше?
– Мы зачастую относимся к конфликту как к негативному явлению, на самом деле конфликты в обществе – это нормальное явление, их отсутствие – патология. Нужно просто стараться, чтобы конфликт сыграл свою положительную роль. Конфликты – это проявления неудовлетворённых потребностей. Если подобных столкновений нет, значит, либо люди удовлетворены (но всегда этого быть не может, ведь мы развиваемся и потребности становятся иными), либо конкретным коллективом правит диктатор, и некоторые люди боятся заявить о своих потребностях.
ПОГРУЖЕНИЕ И ИНСАЙТЫ
Чтобы понять динамику конфликта и механизмы, позволяющие предотвратить его или управлять им, участники тренинга работали в группах. Каждый участник смог пополнить свою методическую копилку идеями.
Например, для сплочения группы можно предложить людям выстроиться в ряд по дате рождения, не называя числа и месяцы вслух. Каким-то удивительным образом участники делают это безошибочно.
Также полезно перед началом тренинга договориться о правилах (например, говорить по одному, а не хором, поставить телефоны на беззвучный режим и т.д.).
Всегда интересно работать в группах, где каждый может не отсидеться, а проявить себя, то есть подрасти и личностно, и профессионально, а ещё обзавестись новыми знакомствами. Так, в нашей группе встретились люди, которым правильно конфликтовать мешает уступчивость, и нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы изменить свои многолетние установки.
Каждого из нас на тренинге ждали свои открытия. Кто-то узнал, что в конфликте обязательно есть жертвы, и это не противодействующие стороны, а совсем другие люди (в семье – дети, в бизнесе – потребители услуг, покупатели). Кто-то догадался, что конфликт может всё разгораться и разгораться, а о его разрешении стороны задумаются лишь тогда, когда их ресурсы будут на исходе…
Тренинги с многочасовым погружением – уникальная возможность исследовать неизвестное, узнать новое и стать более компетентным, а значит, более счастливым. Нам повезло: благодаря активно развивающемуся сектору НКО эксперты из разных сфер в Стерлитамаке бывают часто (следите за нашими афишами в соцсетях).
ФОТО ГЛЕБА БИКМЕТОВА