Конфликты и мы: кто кем управляет?

МИРНЫМ ПУТЁМ

Перед началом работы мы беседуем с экспертом о том, как идти к своей цели, успешно взаимодействуя с другими. И о тех, кто нам помогает.

– Олег Викторович, медиатор – профессия новая и актуальная. Какой Вы видите её суть?

– Медиатор – это человек, который участвует в разрешении конфликта. Он не находится ни на чьей стороне, не ищет, кто прав, кто виноват, а помогает организовать диалог таким образом, чтобы люди выработали соглашение, которое их устроит.

– Медиатор – это миротворец?

– Не совсем. Основная цель медиации – соблюсти правила проведения процедуры. А договориться, сохранить мир – это должно быть целью сторон, чтобы найти решение. Если такой цели у сторон нет, медиация им не поможет. Но правильно обученный медиатор сможет это выявить в ходе процедуры.

– Что Вас привело в медиацию?

– Моя жизнь складывается так, что мне приходится участвовать в разрешении конфликтов, и я понимаю, что есть определённый стандарт, по которому можно действовать. Это поэтапный процесс, он мне откликнулся, и здесь я нашёл себя.

– Судя по тому напряжению во взаимоотношениях, которое мы все чувствуем, будь то семья или рабочий коллектив, медиаторы нужны в каждом городе. А лучше в каждом микрорайоне.

– Конфликтов меньше не становится, а острота их повышается. Поэтому конфликтами нужно уметь управлять. Медиация – один из самых цивилизованных способов разрешения конфликтов. Я не думаю, что медиатор в каждом городе – это реально, но поправки в законодательство укрепляют институт медиации. Так, если стороны договорились и подписали медиативное соглашение, то они могут заверить его у нотариуса, и этот документ будет иметь свойства исполнительного листа. Это актуально для семейных отношений, бизнеса, взаимодействия банков с должниками.

– Если человек хочет стать медиатором, куда ему пойти учиться?

– Есть образовательные центры медиации, как государственные, так и частные. Главное, чтобы у центра была лицензия на право обучения и преподавали не только теоретики.

– Если трудно договориться, с чего начинать разруливать конфликт?

– Сначала нужно понять: почему мы находимся в конфликте? Может быть, одного из нас что-то не устроило в поведении другого? Или один недопонял другого? Один не признаёт ценности другого? Желательно помнить, что зачастую эмоциональность мешает нам рационально посмотреть на ситуацию, и необходимо для начала научиться управлять своим состоянием.

– Согласны ли Вы с тем, что если люди будут более образованными, начитанными, с широким восприятием мира, то конфликтов будет меньше?

– Мы зачастую относимся к конфликту как к негативному явлению, на самом деле конфликты в обществе – это нормальное явление, их отсутствие – патология. Нужно просто стараться, чтобы конфликт сыграл свою положительную роль. Конфликты – это проявления неудовлетворённых потребностей. Если подобных столкновений нет, значит, либо люди удовлетворены (но всегда этого быть не может, ведь мы развиваемся и потребности становятся иными), либо конкретным коллективом правит диктатор, и некоторые люди боятся заявить о своих потребностях.