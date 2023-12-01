Волонтёры, с которыми светло

Что это означает? Школьники-подростки знакомятся с интересными людьми и пишут о том, как профессионалы и неравнодушные горожане делают Стерлитамак лучше. Ребята под руководством опытных наставников освещают жизнь людей – их проблемы и успехи, рабочие будни и праздники. И получают за свой труд верифицированные волонтёрские часы (а это дополнительные баллы при поступлении в колледжи и вузы).
Так, недавно подростки учились изготавливать маскировочные сети и окопные свечи в народном объединении «ZOV СЕРДЦА». А сегодня мы рассказываем о встрече с известным фотографом, педагогом Андреем Андреевым: он не только запечатлевает счастливые моменты так, чтобы они радовали нас долгие годы, но и занимается уникальным искусством – реставрацией старых фотографий. Подробнее – здесь:
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РАЗГОВОРЫ ОБ ИНТЕРЕСНОМ
– Что такое фотоаппарат? – этот простой вопрос мастера вызывает оживление школьниц и их родителей (на занятия по журналистике часто приходят семьями).
– Фотоаппарат – это глаз, который многое видит, – размышляют девочки.
– Это устройство для хорошего настроения!
– Инструмент фотографа…
– Образно говоря, это машина времени, которая останавливает жизненные ситуации в моменте на века, – подхватывает Андрей Андреев. – Газета – это летопись города, республики и страны, а мы – историки и летописцы. Суть же фотоаппарата в том, что это инструмент для улавливания света («фото» означает «свет»). Нужно ли учиться живописи?
– Конечно, много лет!
– Вот и фотографии нужно учиться. «Просто нажать на кнопку» – это к хорошей фотографии не имеет никакого отношения.
– Что такое хорошая фотография?
– Это снимок, открывающий вам мир по-новому. Если это репортажная съёмка, важно уловить момент. Когда я работал фотокорреспондентом в газете «Сельская новь», однажды в деревне я увидел дюжину уточек: они плыли по воде цепочкой, одна за другой. Я успел сделать кадр, а через секунду они уже расплылись в разные стороны. Снимок получился настолько удачным, что некоторые не верили: «Что, в фотошопе наделал?». Фотокорреспондент должен быть внимательным и сосредоточенным, как пилот: смотреть на всё кругом. Самый неожиданный снимок может быть лучшим.
ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО
– Камера видит то, что не видит человеческий глаз, – продолжает делиться опытом Андрей Андреев. – На лице 200 с лишним мимических мышц – их работа и создаёт выражение наших лиц. По этой причине я очень люблю снимать спорт: в непрерывном движении я не могу отследить, что снимаю, но камера «добросовестно» запечатлевает это движение. Хороший снимок – тот, в котором вы максимально сработали – передали суть явления. Например, мы снимаем ярмарку. Что должно быть в кадре? Момент продажи товаров. Фотография получается живой, когда она передаёт действие. Как интересно сфотографировать продавца капусты?
– Пусть он подкидывает и ловит вилок капусты!
– Молодцы. Продавец при этом наверняка будет улыбаться, снимок получится интересный. Как вариант – разгрузка капусты с машины, когда люди перекидывают её друг другу.
– Каким должен быть репортажный снимок для газеты?
– Представьте газетную полосу: снимок, заголовок и текст. Мысленно убираем текст и заголовок – без них снимок раскрывает суть события? Если фотография полностью работает без статьи и без названия, это удачный снимок. Почему? Человек, открывая газету, в первую очередь смотрит на фотографии. Если они ему нравятся, он читает заголовок. Заголовок привлекателен? Тогда читатель переходит к тексту.
– Как сделать удачный фотопортрет?
– Если мы хотим отразить суть человека как профессионала, нужно отправиться к нему на работу и снять его не за рабочим столом с компьютером, а с его оборудованием, например, врача – со стетоскопом, а художника – с мольбертом, палитрой и кистью. Если это слесарь или сварщик, пусть акцент будет сделан на рабочие руки.
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЛЮБИМЫХ СНИМКОВ
Фотографии бережно хранят наши воспоминания, но сами от времени, увы, разрушаются. Андрей Андреев восстанавливает их с помощью ретуши: на графическом планшете снимки полностью рисуются вручную. Для этого надо знать анатомию и законы светоотражения: иногда при работе приходится полностью менять источник света.
– Кто обращается к Вам с просьбой реставрировать фотографии? И какой смысл в этом заключён?
– Люди, которые хотят обновить памятники родным, а также сберечь уникальные семейные снимки, отдают должное своему роду. Многие приходят с большим чувством ответственности, и так же ответственно отношусь к этой работе я. Есть снимки, над которыми я работаю годами.
– Когда сделана самая старая фотография, которую Вы восстанавливали?
– Это снимок, датированный 1894-м годом: кавалерист царской армии. Чтобы восстановить фотографию, я читал историческую литературу, изучал реалии того времени.
Основательной художественной доработки требуют и фотографии для актуальной сегодня печати на холсте: они чаще всего пересылаются через ватсап, то есть их качество не выдерживает никакой критики. Фотохудожник практически всё перерисовывает.
– Почему Вы занимаетесь таким трудоёмким делом, как ретушь?
– Я помню, как это делала моя мама, Заслуженный фотограф России Тамара Андреева. Компьютеров и прочих хитрых устройств не было – была тонкая кисточка и тушь. Работа была кропотливая, и мне она нравилась. Передача трёхмерного изображения здорово развивает художественное мышление: занимаясь ретушью, вы не только выясняете историческую ценность фотографии, но и прорисовываете каждую неуловимую деталь образа.
Учитесь фотографии – будьте летописцами жизни!
Екатерина ЯКОВЛЕВА и юнкоры: Анжелина ИВАШУТОВА, Ульяна ИВАНОВА, Лиза СОБОЛЕВА
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Проект #алга реализуется Фондом поддержки и развития образования города Стерлитамака на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан