Волонтёры, с которыми светло

Что это означает? Школьники-подростки знакомятся с интересными людьми и пишут о том, как профессионалы и неравнодушные горожане делают Стерлитамак лучше. Ребята под руководством опытных наставников освещают жизнь людей – их проблемы и успехи, рабочие будни и праздники. И получают за свой труд верифицированные волонтёрские часы (а это дополнительные баллы при поступлении в колледжи и вузы).

Так, недавно подростки учились изготавливать маскировочные сети и окопные свечи в народном объединении «ZOV СЕРДЦА». А сегодня мы рассказываем о встрече с известным фотографом, педагогом Андреем Андреевым: он не только запечатлевает счастливые моменты так, чтобы они радовали нас долгие годы, но и занимается уникальным искусством – реставрацией старых фотографий. Подробнее – здесь:

Добро пожаловать в нашу команду! Запись в Школу юных журналистов «Автор» – по тел./WhatsApp 8987-61-57-253.