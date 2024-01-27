Детские лица блокады

Восемьдесят лет назад, 27 января 1944 года, была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. Оборона города на Неве была и остаётся для нескольких поколений россиян символом беспримерного мужества и силы духа советского народа. В этот день Ленинград полностью освободили от фашистской блокады.

Судьба подарила мне встречи с тремя женщинами, пережившими блокаду. Во время Великой Отечественной они были детьми, совсем малютками. Но блокадное детство оставило в их сердцах особый след, имя которому – сострадание и доброта.

ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА



После школы не поступив в Ленинградский университет, я стала студенткой промышленно-экономического техникума. Программирование у нас преподавала Татьяна Владимировна Молодцова, которая также являлась нашим классным руководителем. Это была воплощённая доброта: она просто не умела повышать на своих студентов голос, а действовала исключительно уговорами, увещеваниями. Смотрела на каждую из нас с материнской любовью и жалостью. Особенно тепло относилась к иногородним студенткам – нас в группе было трое, и все мы пользовались покровительством Татьяны Владимировны.

Это она устроила нас на оплачиваемую преддипломную практику в научно-исследовательский институт дизелей, находившийся недалеко от нашего общежития. Это она ставила нам незаслуженные четвёрки, чтобы мы могли получать стипендию. Выслушав мой не слишком внятный ответ на экзамене, укоризненно качала головой, тихонько подсказывала и выводила в зачётке «хорошо». Это она приезжала ко мне, измученной бесконечными ангинами, в больницу в Пушкин после напряжённого рабочего дня, привози-

ла куриный бульон в термосе и домашние пирожки, ласково приговаривая: «Поешь, поешь, деточка!».

О том, что наша классная ребёнком пережила блокаду, я узнала случайно. И как-то всё сразу стало понятным: и бесконечная доброта, которую мы поначалу самонаде-

янно принимали за слабохарактерность, и искреннее сострадание к нам, девочкам, живущим далеко от своих близких, и настоящая питерская интеллигентность.

После окончания техникума мы несколько лет общались, перезванивались, я бывала у Татьяны Владимировны в гостях на Витебском проспекте. А потом жизнь закружила меня в своём бесконечном вихре, а когда однажды я набрала знакомый номер, ответа не последовало…

НЕЗАБЫВАЕМОЕ



Регина Мироновна Азеран, петербургский журналист, публицист, главный редактор газеты для педагогов, детей и родителей «Большая переменка», делает очень многое для того, чтобы сегодня люди помнили имена тех, кто своей стойкостью и жизнелюбием не дали блокадному Ленинграду пасть к ногам врага. В своём издании она постоянно рассказывает о многочисленных встречах блокадников с молодёжью, акциях памяти, волонтёрских проектах и инициативах, направленных на увековечивание памяти о погибших в блокаду и переживших её.

Мы познакомились полтора года назад в Царском селе. Тогда при разговоре обнаружилось, что вывезенная из блокадного Ленинграда родителями маленькая Регина выжила во многом благодаря душевной щедрости и гостеприимству башкирского народа. Несколько лет, проведённых семьёй на окраине Ишимбая, в котором работал отец Регины, командированный из Ленинграда, подарили девочке второй шанс.

Теплота и чувство глубокой признательности – всё это прочитывалось в глазах Регины Мироновны, когда мы говорили о Башкирии.

– Папа вывез нас с мамой из Ленинграда в дни снятия блокады. Я была девочкой-дистрофиком с кровавой цингой. В вагонах-теплушках мы добрались до Стерлитамака. Оттуда предстояло добираться до нефтеперегонной эстакады Ишимбая, – вспоминала Азеран. – Врачи, осматривая всех приезжих, предупредили папу, что меня он вряд ли довезёт живой, так слаба я была. Врач по имени Динара поселила нас с мамой у себя в Стерлитамаке, а папа уехал в Ишимбай: Ленинград нуждался в горючем. Когда мне стало легче, Динара сама отвезла нас к отцу, настояв, чтобы мы жили в селе Иреке неподалёку от реки Белой.

Два года жизни в доме местной жительницы Гульсары, где мама с дочкой снимали крохотную комнатку, Регина Мироновна запомнила на всю жизнь. Дети Гульсары, её соседи тётя Даша, Фатима, Назира, другие сельчане помогали приезжим, чем могли. Выделяли участки на своих огородах под посевы гречки и картофеля, учили полоть грядки, ловить рыбу в речке, вязать шарфы и варежки, снабжая мать и дочь овечьей шерстью. Всем, кто принял и спас их во время войны, Регина Мироновна бесконечно благодарна. Башкирия стала для неё спасением.

А ещё Регина Мироновна Азеран – автор книги «Мы их никогда не забудем!» о взрослых и детях, о подвигах войны и мирного времени. Эта книга – летопись большого фрагмента истории страны, связанной, в том числе, с обороной и освобождением её родного города на Неве.

И, конечно, Регина Мироновна Азеран очень добрый и отзывчивый человек, готовый делиться знаниями, опытом, кровом, хлебом, сердечным советом. Рядом с ней тепло и надёжно. Она излучает свет, способный согреть многих. Я благодарна судьбе за встречу с этой замечательной женщиной.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА



Людмила Владимировна Садовская родилась в Ленинграде 15 сентября 1943 года. Она застала блокаду совсем маленькой девочкой и помнит о ней разве что со слов родителей.

– Я коренная ленинградка, – рассказала мне Людмила Владимировна. – Улица Моховая, дом 3, квартира 33 – по этому адресу вместе со своими родителями жила моя мама Нина Константиновна Васильева, здесь и я появилась на свет. Мои родители – фронтовики. Папа Владимир Ефимович Сараев, родился в Башкирии, в деревне Кармаскалы. В 1939-м он был призван в ряды Красной армии, воевал на Ленинградском фронте, участвовал в операции «Искра». Войну закончил в звании капитана 741-го стрелкового полка 128-й стрелковой дивизии. Был награждён медалью «За боевые заслуги», орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени.

С мамой, младшим лейтенантом медицинской службы, старшей медсестрой дорожно-комендантской роты дорожно-эксплуатационного батальона Ниной Константиновной, он познакомился в ленинградском госпитале, где долечивался после ранения. У мамы была награда, которой она очень дорожила, – медаль «За оборону Ленинграда».

Родители мало и неохотно говорили с нами, своими детьми, о войне. Мама рассказывала, что в блокаду есть было почти нечего, спасали военные пайки, а ещё кислая капуста и рыбий жир, которыми она меня выкармливала. В детстве у меня совсем не было зубов, они просто не росли. Да и потом зубы всегда были моим слабым местом.

Людмила Владимировна вспоминает рассказы своей мамы, которая во время бомбёжек и обстрелов хватала её, крошечную, в охапку и вместе с дочкой пряталась под кровать – добежать до бомбоубежища они всё равно не успевали.

Блокада отняла у Нины Константиновны Васильевой родителей – дедушка и бабушка Людмилы не дожили до полного освобождения Ленинграда. Они, как и многие их родственники, похоронены на Пискарёвском кладбище.

В 1947 году семья четырёхлетней Людмилы переехала в Стерлитамак. Здесь, на родине отца, было полегче с продуктами, что-то присылали из деревни родители Владимира Ефимовича.

В Стерлитамаке жили и трудились родители Людмилы Владимировны, здесь в 1949-м родился её младший брат Володя. Сначала семья снимала комнату у одинокой старушки, а потом отец построил собственный дом. Счастье супругов было недолгим – Нина Константиновна, которая работала акушером в роддоме Стерлитамака, в 1958 году умерла от болезней в возрасте 35 лет – сказались блокада, фронтовые лишения, потеря близких. Отца Людмилы Владимировны не стало в 1974 году, он скончался от инфаркта в 61 год.

А сама Людмила Владимировна после окончания школы поступила в Московский технологический институт, получила специальность инженера-технолога, вышла замуж за своего одноклассника Валерия Ивановича Садовского, с которым прожила в браке 48 лет. Два десятка лет она проработала преподавателем Стерлитамакского технологического колледжа: обучала технологии отрасли будущих экономистов, плановиков, механиков.

В городе на Неве, откуда Людмилу Владимировну увезли совсем ребёнком, теперь живут её дочь Елена с супругом, их дети Полина, Настя и Ванечка, а также правнук Людмилы Владимировны шестилетний Марк. Родные часто навещают её, ежедневно звонят, проявляют нежную заботу и внимание. Семь лет назад овдовевшая Садовская перенесла инсульт, поэтому сейчас по хозяйству ей помогает социальный работник Валентина Николаевна Васильева, с которой они успели по-настоящему подружиться.

Тема войны, блокады не оставляет её равнодушной и сегодня:

– Когда я слышу песни военных лет, смотрю фильмы и передачи о блокадном Ленинграде, то всегда плачу. Ничего не могу с собой поделать…

В канун снятия блокады Ленинграда в гости к Людмиле Владимировне приезжал глава администрации городского округа Рус-

тем Фаритович Газизов. Он вручил ей букет цветов и почётный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

– Я очень волновалась, – призналась Садовская. – Но всё прошло просто и душевно. Спасибо за память!

Фото автора и из архива.