Как работодателю получить субсидию для возмещения затрат на оплату труда и проживания студентов-практикантов?

Министерство сельского хозяйства республики возмещает до 90% затрат, чтобы оказать работодателям сельскохозяйственной отрасли содействие в обеспечении квалифицированными специалистами.



Условия предоставления субсидии – наличие соглашения между министерством и заявителем, соответствие критериям и требованиям конкурсного отбора, а также очередность поступления заявки.



Пакет документов:



∙ справка-расчет, копия отчета о финансовых результатах за год, выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, копия лицензии на осуществление образовательной деятельности учебного заведения, в котором обучается студент;



∙ справка об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности перед ФНС, справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату субсидий в республиканский бюджет;



∙ справки налогового органа об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц, выписка из табеля учета рабочего времени, копия платежной ведомости, копия договора о прохождении практики и иные документы.



Полный список, требования к заявителю и условия предоставления господдержки — на Инвестиционном портале Республики Башкортостан: https://vk.cc/crC43B. Заявку на участие в отборе можно подать в Министерстве сельского хозяйства республики. Справки по телефону: 8 (347) 218-05-44.



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