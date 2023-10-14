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14 Октября , 12:02

Как работодателю получить субсидию для возмещения затрат на оплату труда и проживания студентов-практикантов?

ИП и организации, которые занимаются производством и переработкой сельскохозяйственной продукции в Башкортостане, могут получить субсидию для возмещения затрат на оплату труда и проживания студентов-практикантов.

Министерство сельского хозяйства республики возмещает до 90% затрат, чтобы оказать работодателям сельскохозяйственной отрасли содействие в обеспечении квалифицированными специалистами.

Условия предоставления субсидии – наличие соглашения между министерством и заявителем, соответствие критериям и требованиям конкурсного отбора, а также очередность поступления заявки.

 Пакет документов:

∙ справка-расчет, копия отчета о финансовых результатах за год, выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, копия лицензии на осуществление образовательной деятельности учебного заведения, в котором обучается студент;

∙ справка об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности перед ФНС, справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату субсидий в республиканский бюджет;

∙ справки налогового органа об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц, выписка из табеля учета рабочего времени, копия платежной ведомости, копия договора о прохождении практики и иные документы.

 Полный список, требования к заявителю и условия предоставления господдержки — на Инвестиционном портале Республики Башкортостан: https://vk.cc/crC43B. Заявку на участие в отборе можно подать в Министерстве сельского хозяйства республики. Справки по телефону: 8 (347) 218-05-44.

Все действующие в регионе меры поддержки бизнеса собраны на портале INVESTRB.RU при поддержке Минэкономразвития Республики Башкортостан

#Бизнес

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