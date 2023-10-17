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17 Октября , 17:50

Уфимский музей археологии и этнографии попал на новую 1000-рублевую купюру 2023 года

16 октября 2023 года Банк России ввел в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, на которых изображены достопримечательности федеральных округов.

1000 — посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

5000 — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа — Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс. На них также можно найти QR-код, который ведет на страницу сайта Банка России с информацией о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

Подробности — на сайте https://vk.cc/crGrlb

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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