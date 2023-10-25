-2 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
25 Октября , 12:03

В Уфе пройдёт Кубок России среди мужчин в личном и командном зачёте по греко-римской борьбе

С 27 по 29 октября в Уфе пройдёт Кубок России среди мужчин в личном и командном зачёте по греко-римской борьбе на призы Главы Республики Башкортостан. Борцы со всей страны будут бороться за звание лучших в 10 весовых категориях (12+).

пресс-служба Минспорта РБ
Фото:пресс-служба Минспорта РБ

А в преддверии Кубка России, 26 октября прославленный российский спортсмен, заслуженный мастер спорта, двукратный Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы Роман Власов проведёт мастер-класс. Пройдёт он в ЦСП им. Р. Баталовой, Пр.Дружбы Народов, 47, 26 октября в 18 часов. 

В рамках Кубка России пройдут командные соревнования по спортивной борьбе на призы Главы Республики Башкортостан и Главы Донецкой Народной Республики. Спортсмены команды Республики Башкортостан и Донецкой Народной Республики в формате «стенка на стенку» определят победителей в трёх дисциплинах (греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба). 

Ждём всех в ЦСП им. Р. Баталовой, Пр. Дружбы Народов, 47. Побеждать для России! Побеждать за Россию!

 

Расписание Кубка России среди мужчин в личном и командном зачете (время уфимское):

27 октября (1 день)

10.30 — предварительные встречи весовых категориях: 55, 63, 72, 82 кг

15.30 — командные соревнования по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет на призы Главы РБ и Главы ДНР

17.00 — торжественное открытие

18.00 — полуфинальные встречи в весовых категориях: 55, 63, 72, 82 кг

 

28 октября (2 день)

10.30 — предварительные встречи весовых категориях: 60, 67, 77, 87, 97, 130 кг и утешительные встречи весовых категорий: до 55, 63, 72, 82 кг

16.00 — полуфинальные встречи весовых категорий: до 60, 67, 77, 87, 97,130 кг

17.00 — финальные встречи весовых категорий: до 55, 63, 72, 82 кг

 

29 октября (3 день)

10.30 — утешительные встречи весовых категориях: 60, 67, 77, 87, 97, 130 кг

12.00 — финальные встречи весовых категориях: 60, 67, 77, 87, 97, 130 кг

пресс-служба Минспорта РБ
пресс-служба Минспорта РБ
Фото:пресс-служба Минспорта РБ

Источник: пресс-служба Минспорта РБ

Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика