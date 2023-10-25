В Уфе пройдёт Кубок России среди мужчин в личном и командном зачёте по греко-римской борьбе

А в преддверии Кубка России, 26 октября прославленный российский спортсмен, заслуженный мастер спорта, двукратный Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы Роман Власов проведёт мастер-класс. Пройдёт он в ЦСП им. Р. Баталовой, Пр.Дружбы Народов, 47, 26 октября в 18 часов.

В рамках Кубка России пройдут командные соревнования по спортивной борьбе на призы Главы Республики Башкортостан и Главы Донецкой Народной Республики. Спортсмены команды Республики Башкортостан и Донецкой Народной Республики в формате «стенка на стенку» определят победителей в трёх дисциплинах (греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба).

Ждём всех в ЦСП им. Р. Баталовой, Пр. Дружбы Народов, 47. Побеждать для России! Побеждать за Россию!

Расписание Кубка России среди мужчин в личном и командном зачете (время уфимское):

27 октября (1 день)

10.30 — предварительные встречи весовых категориях: 55, 63, 72, 82 кг

15.30 — командные соревнования по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет на призы Главы РБ и Главы ДНР

17.00 — торжественное открытие

18.00 — полуфинальные встречи в весовых категориях: 55, 63, 72, 82 кг

28 октября (2 день)

10.30 — предварительные встречи весовых категориях: 60, 67, 77, 87, 97, 130 кг и утешительные встречи весовых категорий: до 55, 63, 72, 82 кг

16.00 — полуфинальные встречи весовых категорий: до 60, 67, 77, 87, 97,130 кг

17.00 — финальные встречи весовых категорий: до 55, 63, 72, 82 кг

29 октября (3 день)

10.30 — утешительные встречи весовых категориях: 60, 67, 77, 87, 97, 130 кг

12.00 — финальные встречи весовых категориях: 60, 67, 77, 87, 97, 130 кг