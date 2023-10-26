Башкирия вошла в топ регионов лучших практик федеральной программы «Мама-предприниматель»

Напомним, в этом году было подано более 150 заявок, отборочный тур прошли и приняли участие в обучении 35 женщин-предпринимателей. Также в топ-3 регионов по этому показателю вошли Республика Татарстан и Удмуртская Республика.

– Принято считать, что предпринимательство – мужская сфера. Однако участницы программы «Мама-предприниматель» доказывают обратное. Отрадно видеть, как наши женщины смело реализуют свои амбиции, воплощая в жизнь разработанные ими бизнес-проекты. Поэтому неудивительно такое количество заявок. В свою очередь Министерство продолжит поддерживать проекты, направленные на развитие женского предпринимательства в Республике Башкортостан, – отметил министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

Башкортостан возглавил и топ лучших практик по дополнительному финансированию участниц. По этому показателю в лидеры также вышли Еврейская автономная область и Иркутская область.

В текущем году помимо федерального гранта в размере 100 тыс. рублей, который получила уфимка Евгения Шаихметова с бизнес-проектом кулинарной студии «Путь к сердцу», еще одна победительница – Аниса Акст стала обладателем спецприза Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан – гранта на 100 тыс. рублей и сертификата на 400 тыс. рублей на услуги палаты. Предпринимательница Аниса Акст развивает фермерское хозяйство «Алтын-Куян» в с. Иглино.

Справка

Программа «Мама-предприниматель» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором является Минэкономразвития России. Соорганизаторами выступают Фонд «Наше будущее», Центр «Мой бизнес» Агентство РБ по предпринимательству при поддержке Министерства предпринимательства и туризма РБ, Корпорация МСП. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH (Gallery Media).

Проект существует на протяжении 10 лет. За это время его участницами стали около семи тысяч женщин, 247 из них были признаны победительницами конкурса в разные годы. В 2023 году программа прошла в 63 регионах. Планируется завершить год проведением федерального финала.

Источник: пресс-служба правительства РБ