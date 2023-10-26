«Импульс инноваций» — новый проект Евразийского НОЦ по развитию технологического предпринимательства среди студентов и молодых учёных

Призовой фонд акселератора — 15 млн рублей, формируется из региональных источников и софинансирования университетов.



Всего 18 стартап-проектов признают победителями:

— стартап-проекты технологического трека получат до 1 млн рублей,

— стартап-проекты предпринимательского трека — до 500 тыс. рублей.



Заявиться на участие в проекте могут обучающиеся в университетах Евразийского НОЦ — как отдельные лица, так и готовые команды стартап-проектов. Акселератор включает в себя два трека — технологический и предпринимательский.



В течение 50 дней участники:

— освоят нетворкинг и принципы образования устойчивых связей,

— получат уникальные предпринимательские компетенции,

— познакомятся со стартап инфраструктурой Уфы и региона.



Акселерационная программа: ноябрь – декабрь 2023 года



Старт: 2 ноября 2023 года



Тематики треков и другие подробности: https://vk.cc/crVmRu



Успейте подать заявку на участие до 31 октября 2023 года: https://vk.cc/crVmQY



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