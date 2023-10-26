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26 Октября , 12:03

«Импульс инноваций» — новый проект Евразийского НОЦ по развитию технологического предпринимательства среди студентов и молодых учёных

Акселератор «Импульс инноваций» — новый проект Евразийского НОЦ по развитию технологического предпринимательства среди студентов и молодых учёных. Цель проекта — поддержка стартап-команд и бизнес-идей в приоритетных направлениях НОЦ.

Призовой фонд акселератора — 15 млн рублей, формируется из региональных источников и софинансирования университетов.

Всего 18 стартап-проектов признают победителями:
— стартап-проекты технологического трека получат до 1 млн рублей,
— стартап-проекты предпринимательского трека — до 500 тыс. рублей.

Заявиться на участие в проекте могут обучающиеся в университетах Евразийского НОЦ — как отдельные лица, так и готовые команды стартап-проектов. Акселератор включает в себя два трека — технологический и предпринимательский.

В течение 50 дней участники:
— освоят нетворкинг и принципы образования устойчивых связей,
— получат уникальные предпринимательские компетенции,
— познакомятся со стартап инфраструктурой Уфы и региона.

Акселерационная программа: ноябрь – декабрь 2023 года

Старт: 2 ноября 2023 года

Тематики треков и другие подробности: https://vk.cc/crVmRu

Успейте подать заявку на участие до 31 октября 2023 года: https://vk.cc/crVmQY

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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