Выездной офис Центра «Мой бизнес» Башкортостана провёл встречу с предпринимателями в Иглинском районе

Мероприятие было реализовано АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в мероприятии приняли более 20 субъектов МСП, самозанятых, представители институтов развития бизнеса, кредитных организаций и администрации Иглинского района Республики Башкортостан. В ходе встречи были даны ответы на интересующие предпринимателей вопросы и проведены консультации.

– Выезды Центра «Мой бизнес» в муниципалитеты – это практика информирования жителей о возможностях для открытия, продвижения и развития бизнеса. И кроме того, это важный ресурс обратной связи, позволяющий непосредственно на месте обсуждать и разбираться в существующих проблемах с тем, чтобы определять новые способы взаимодействия. Выездные мероприятия планируются и в следующем году, – отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Напомним, программа выездных консультаций мобильного офиса Центра «Мой бизнес» в муниципалитеты была возобновлена в апреле 2023 года. Консультации по интересующим респондентов вопросам уже получили начинающие и действующие предприниматели из Мелеуза, Сибая, Благовещенска, Кугарчинского, Хайбуллинского, Бурзянского, Дюртюлинского и других районов и городов республики. На прошедших встречах предпринимателей больше всего интересовали меры финансовой поддержки: займы на льготных условиях, лизинговые продукты, субсидии, а также планируемые образовательные и акселерационные программы.

– Выездной мобильный офис – это уникальный проект для районов и городов, в которых нет стационарных офисов Центра «Мой бизнес». Мобильный офис позволяет нам выявить потребность бизнеса на местах, а предпринимателям узнать о действующих мерах поддержки и получить индивидуальные консультации по всем этапам ведения бизнеса. С начала года выездной офис Центра посетил 7 городов и 4 населенных пункта, собрав более 200 интересующихся, – прокомментировал директор Агентства РБ по предпринимательству Вадим Утяшев.

Анонсы о предстоящих мероприятий для предпринимателей региона регулярно публикуются на сайте Центра «Мой бизнес» РБ в разделе «Мероприятия» по адресу: https://cmbrb.ru/meropriyatiya/. Консультации можно получить по телефону «горячей линии»: +7(347) 224-99-99.

Справочно:

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку субъектам МСП, самозанятым гражданам и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, в режиме «одного окна». Центр на одной площадке объединяет: Центр поддержки предпринимательства, Центр инноваций социальной сферы, Центр народно-художественных промыслов и Региональный инжиниринговый центр.

На сегодняшний день офисы Центра «Мой бизнес» действуют в 12 муниципалитетах Башкортостана:

г. Уфа, ул. Мира, д.14;

г. Стерлитамак, пр. Ленина д.14;

г. Кумертау, ул. Горького, д.11;

г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д.71;

г. Нефтекамск, Комсомольский проспект, д.19;

г. Салават, ул. Уфимская, д.37А;

г. Белебей, ул. Ленина, д.28;

г. Учалы, ул. Башкортостана, д.6;

г. Белорецк, ул. Пушкина, д.40;

с. Караидель, ул. Кирова, д.61;

с. Чекмагуш, ул. Ленина, д.68;

с. Верхние Киги, ул. Советская, д.14.

Источник: пресс-служба правительства РБ