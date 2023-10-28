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28 Октября , 13:58

О центрах общения старшего поколения в Башкортостане

Центры общения старшего поколения открывает Социальный фонд в отдаленных районах Башкортостана, чтобы у пожилых людей была возможность проводить разнообразный и качественный досуг.

Главная идея проекта – создание условий для установления дружеских контактов среди пожилого населения республики, пробуждение новых интересов и возможностей для самореализации, активное долголетие.

Располагаются Центры в тех клиентских службах Социального фонда, где имеется возможность создать условия для максимально комфортного времяпрепровождения. В Центрах есть зоны отдыха, мини-библиотеки, гостевые компьютеры с возможностью выхода в интернет, помещения для массовых мероприятий. Здесь каждый найдет себе занятие по душе – в Центрах проводят обучающие курсы, тренинги и лекции, творческие мастер-классы, спортивные турниры, патриотические акции и многое другое.

Адреса Центров общения для старшего поколения:

Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, 153. План мероприятий: https://vk.cc/crW70l

г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 60. План мероприятий: https://vk.cc/crW6Zb

Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, 85. План мероприятий: https://vk.cc/crW6Xv

Давлекановский район, г. Давлеканово, ул. Красная площадь, 9а. План мероприятий: https://vk.cc/crW6Wg

Абзелиловский район, с. Аскарово, ул. Ленина, д. 10. План мероприятий: https://vk.cc/crW6Ut

Режим работы:

• с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00
• в пятницу – с 9:00 до 16:45

Подробнее о работе Центров – на сайте СФР: https://vk.cc/crW6Tl

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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