Налоги за несовершеннолетних детей платят родители

Все владельцы квартир, земельных участков и транспортных средств признаются налогоплательщиками и обязаны уплачивать налоги в отношении находящегося в их собственности или владении имущества.

Несовершеннолетние налогоплательщики участвуют в налоговых отношениях через своих законных представителей, к которым относятся их родители, усыновители или опекуны, которые в том числе исполняют и обязанности несовершеннолетних детей по уплате налогов.

Несовершеннолетние в возрасте от 14-ти до 18-ти лет вправе с согласия законных представителей самостоятельно распоряжаться своим имуществом и уплачивать налоги.

Получить налоговое уведомление можно:

• в электронном виде – в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» или на портал «Госуслуги» (с 14 лет при подключении данной опции);

• в офисах МФЦ;

• в любом налоговом органе.

Законный представитель юного налогоплательщика может воспользоваться функцией семейного доступа. В Личном кабинете в разделе «Профиль» во вкладке «Семейный доступ» необходимо добавить пользователя – несовершеннолетнего ребенка, отправив запрос в его Личный кабинет. Затем подтвердить направленный запрос в Личном кабинете ребенка.

Уплатить имущественные налоги за 2022 год необходимо не позднее 1 декабря 2023 года.

Если не заплатить налоги вовремя, налоговыми органами будут приняты меры по принудительному взысканию задолженности. Например, при наличии судебного приказа долг детей в упрощенном судебном порядке взыщут с законных представителей. При этом деньги будут списаны со счетов обоих родителей, ведь в соответствии с законодательством они отвечают за ребенка в равной мере.

Во избежание подобных ситуаций налоговые органы рекомендуют уплатить имущественные налоги, как за себя, так и за несовершеннолетних детей, вовремя – не позднее 1 декабря.

Источник: пресс-служба УФНС РБ