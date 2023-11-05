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5 Ноября , 18:30

В День Республики Башкортостан на ВДНХ регион представит достижения от «Башкирского долголетия» до современного кадрового центра

В Москве открылась Международная выставка-форум «Россия». В экспозиции всех 89 регионов страны посетители узнают о технологических разработках, научных открытиях, уникальности и возможностях каждого субъекта России.

glavarb.ru
Фото:glavarb.ru

Для посетителей стенда Башкирии организованы виртуальные туры, тематические мероприятия, концерты артистов, фермерская ярмарка, презентации различных проектов. 3 декабря в специальный День Республики Башкортостан на форуме пройдет презентация министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

– Мы продемонстрируем все свои новейшие разработки, а также представим положительные практики проекта «Башкирское долголетие» на экспозиции минтруда России «Семья. Работа. Долголетие» — этот день на стенде минтруда России также будет полностью посвящен Башкортостану! Собственно, тематическая неделя министерства семьи и труда РБ на стенде республики пройдет с 27 февраля по 3 марта. Мы расскажем москвичам и гостям столицы обо всей своей деятельности – от благотворительности и поддержки семей с детьми до карьерных возможностей в регионе, — анонсировала министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

Между прочим, интерактивная карта «Активного долголетия» минтруда России соберет восемь тысяч различных секций, кружков, программ для старшего поколения по всей страны, в том числе – из Башкирии.

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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