В День Республики Башкортостан на ВДНХ регион представит достижения от «Башкирского долголетия» до современного кадрового центра

Для посетителей стенда Башкирии организованы виртуальные туры, тематические мероприятия, концерты артистов, фермерская ярмарка, презентации различных проектов. 3 декабря в специальный День Республики Башкортостан на форуме пройдет презентация министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

– Мы продемонстрируем все свои новейшие разработки, а также представим положительные практики проекта «Башкирское долголетие» на экспозиции минтруда России «Семья. Работа. Долголетие» — этот день на стенде минтруда России также будет полностью посвящен Башкортостану! Собственно, тематическая неделя министерства семьи и труда РБ на стенде республики пройдет с 27 февраля по 3 марта. Мы расскажем москвичам и гостям столицы обо всей своей деятельности – от благотворительности и поддержки семей с детьми до карьерных возможностей в регионе, — анонсировала министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

Между прочим, интерактивная карта «Активного долголетия» минтруда России соберет восемь тысяч различных секций, кружков, программ для старшего поколения по всей страны, в том числе – из Башкирии.