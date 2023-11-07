Участник СВО может получить страховую выплату в случае получения увечья в период прохождения военной службы

Тяжелое увечье – 313 172,95 ₽. Легкое – 78 293,23 ₽ (Индексируются)

На основании ФЗ от 28.03.1998 г. № 52-ФЗ, Приказа Министра обороны РФ от 08.12.2022 г. № 755. Выплачивает АО «СОГАЗ»

По вопросам обратитесь к командиру своей в/ч или военкому по месту жительства, в АО «СОГАЗ» 8-800-333-0-888

Документы направляются по почте в Головной офис АО «СОГАЗ» или подаются лично

🔹Копия документа, удостоверяющего личность

🔹Заявление (Прил. № 4 к Приказу Министра обороны РФ № 755)

🔹Справка об обстоятельствах наступления страхового случая (Прил. № 7 к Приказу Министра обороны РФ № 755)

🔹Справка ВВК о тяжести увечья (Прил. № 9 к Приказу Министра обороны РФ № 755)

https://www.sogaz.ru/info/emtches_personal_sostav_min/

По материалам: Министерства обороны РФ, Рабочей группы по вопросам СВО