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10 Ноября , 15:00

На госпаблики в соцсетях в Башкортостане подписано более 5 миллионов человек

В Башкортостане – 5 908 госпабликов. Это официальные паблики министерств, ведомств, администраций городов и районов республики, государственных, муниципальных учреждений и организаций в соцсети ВКонтакте – все они имеют специальную отметку «Госорганизация» на своей странице.

ЦУР Башкортостан
Фото: ЦУР Башкортостан

По словам заместителя начальника Управления Главы республики по социальным коммуникациям, заместителя руководителя проекта ЦУР Башкортостана Дмитрия Черенкова, официальные страницы госучреждений позволяют оперативнее решать вопросы, которые возникают у жителей, и распространять актуальную информацию об их работе.

– Важно, чтобы у жителей был удобный доступ к актуальной информации, которой можно доверять. В свою очередь власть должна слушать и слышать жителей в соцсетях, отвечать на их запросы и комментарии. Поэтому госпаблики нужны и важны – они облегчают установление контакта между жителями и ведомствами, – отметил Дмитрий Черенков.

Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что суммарно в российских госпабликах 115 миллионов подписчиков.

– В госпабликах на сегодня суммарно 115 млн подписчиков, из которых почти 46 млн уникальных. Все паблики разделены по территориальному признаку и по тематике. Это самая масштабная и самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Для АНО «Диалог Регионы» и ЦУР это большая ответственность – развивать госпаблики в регионах, – сказал Цепелев на форуме «ПРОФ-IT».

В республике для администраторов госпабликов регулярно проводятся образовательные семинары. С начала года ЦУР Башкортостана провел более 20 мероприятий, в которых участвовали более 1200 человек.

ЦУР Башкортостан
Фото: ЦУР Башкортостан

Автор: Альфия Батырова

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