О региональных мерах поддержки, которые предусмотрены для участников СВО и их семей

По Указу Главы республики Радия Хабирова многое продумано — от детского питания и образовательных услуг до транспорта и медицинского обеспечения https://vk.cc/csmLDu. Есть и дополнения, они здесь: https://vk.cc/csmLGr.



Осенью 2023 года список региональных мер поддержки расширили. Теперь у участников СВО есть также преимущественное право на перевод детей в ближайшие к месту жительства детские сады. К тому же их освободили от начисления пеней в случае несвоевременного внесения платы за комуслуги. Полный перечень новых льгот можно посмотреть на официальном интернет-портале правовой информации: https://vk.cc/cqZ639 и в нашей публикации.



Еще одна дополнительная мера соцподдержки, которая полагается мобилизованным и призывникам из Башкортостана — выплата в размере 100 тыс. рублей при заключении контракта на прохождение военной службы в ВС РФ после 10 ноября 2023 года.



Узнать обо всех региональных льготах, которые положены участникам СВО и их семьям, можно в специальном чат-боте: https://vk.cc/cpMRvx. Для удобства пользователей меню бота разделено по жизненным ситуациям.



В их числе — санаторно-курортное лечение, которое можно разделить с родными, либо полностью передать своё право на льготу кому-то из близких родственников, бесплатное школьное питание для детей участников СВО и другие.



Смотрите также — о праве на кредитные каникулы для участников СВО и их семей. Закон дает право приостановить платежи по кредитам на весь срок службы плюс 30 дней. Сделать это можно и задним числом.



Что касается ветеранов спецоперации, они могут обратиться за помощью и поддержкой в филиал госфонда «Защитники Отечества» — от оформления документов и реабилитации до содействия в переобучении и трудоустройстве.



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