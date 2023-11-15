Четыре населённых пункта Башкирии победили в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» подвело минэкономразвития России. В число победителей вошли четыре населенных пункта Башкирии.

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» четвертое месте занял Стерлитамак.

В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления» населенные пункты РБ заняли три первые строчки. Первое место у Октябрьского, второе — у Учалов, третье — у Кашкинского сельсовета.

Напомним, в 2022 году в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика» победу одержали три сельсовета из Башкирии.

Источник: газета «Республика Башкортостан»