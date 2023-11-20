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20 Ноября , 16:04

Ленара Иванова посетила башкирский чудо-космолёт на выставке «Россия»

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова на выставке-форуме «Россия» посетила стенд Башкортостана — чудо-космолёт и поделилась своими впечатлениями.

АНО Конгресс-бюро
Фото:АНО Конгресс-бюро

«Как все-таки величественна и разнообразна наша страна! — говорит Ленара Иванова, продолжая знакомиться с выставкой «Россия». — Задумка просто великолепная: здесь вся наша страна в миниатюре! Отдельно изучила экспозицию Минтруда России «Семья. Работа. Долголетие», ведь 3 декабря мы будем здесь представлять наш проект #башкирское_долголетие. Миссия почетная, но при этом очень ответственная. Готовимся!»

Министр рассказала, что посетителей пространства карьеры «Работа России» консультируют специалисты центров занятости со всей страны, и среди них коллега из филиала Республиканского центра занятости населения по Уфимскому району Лэйсэн Раянова.

«Конечно же, я не могла не посетить стенд нашей республики — наш чудо-космолет! — сообщила Ленара Иванова. — С 27 февраля по 3 марта здесь высадится целый десант от нашего министерства. На протяжении недели будем презентовать москвичам и гостям столицы все свои достижения, начиная от мер социальной поддержки семьям с детьми и инклюзии до карьерных возможностей. Гостей нашей площадки ждут мастер-класс по барре фитнесу, игры с #Ломбарьером и много других фишек».

Напомним, на выставке-форуме «Россия» в Москве викторину о Башкирии ежедневно проводят на стенде Самарской области.

АНО Конгресс-бюро
АНО Конгресс-бюро
АНО Конгресс-бюро
АНО Конгресс-бюро
Фото:АНО Конгресс-бюро

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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