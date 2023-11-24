В Башкортостане пройдёт форум креативных индустрий

Организаторы мероприятия: Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства, Центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан. Проект реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Форум креативных индустрий отвечает современным направлениям развития регионов, которые заданы федеральной властью. Его главная цель – наметить пути для прорывного развития республики в креативной сфере. В Башкортостане немало энергичных и талантливых людей, ярко проявляющих себя в творчестве, которым форум поможет раскрыть свой потенциал. Поэтому приглашаем всех, кому близки и интересны искусство, культура, кино, дизайн, медиа, IT, мода и другие направления креативных индустрий, принять участие в этом мероприятии, – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

Спикерами форума выступят известные представители креативных индустрий:

- Айнур Аскаров, режиссер (фильмы «Из Уфы с любовью», «Отряд Таганок», «Помилование», «Семья года» и пр.);

- Тимофей Баженов, журналист, политический и общественный деятель, Депутат Государственной Думы VIII созыва;

- Артур Идельбаев, генеральный директор «Геопарка Торатау»;

- Камиль Бузыкаев, заслуженный художник Республики Башкортостан, депутат Госсобрания РБ, Член правления Творческого союза художников РБ и РФ при ЮНЕСКО;

- Артур Абдрахманов, продюсер студии «Муха», создатель мультфильма «Северные амуры» и др.

Приглашенные спикеры:

- Максим Задворнов (Москва), PR Тимати. Ночные снайперы, 3 года пресс-атташе Black Star, экс - руководитель департамента по работе с артистами телеканала МУЗ-ТВ;

- Сергей Кальнев (Москва), дизайнер-модельер, основатель и креативный директор бренда «Kal'nev».

В рамках форума пройдут мастер-классы по визажу и стилистике, парикмахерскому искусству, актерскому мастерству, вокалу и игре на музыкальных инструментах от звезд башкирской эстрады, 3D – печати, моделированию и др.

Также будут организованы выставка картин и различные креативные фотозоны. Финалом форума станет показ мод коллекции Сергея Кальнева и концертная программа с участием этно-шоу ZAINETDIN, Ришата Рахимова, Эльмиры Имангуловой. Хедлайнер финала – Прохор Шаляпин, композитор, певец, телеведущий, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».

Место проведения: ВК «ЭКСПО» (г. Уфа, ул. Менделеева, д 158).

Время проведения: с 10:00 до 19:30.

Заявки на участие принимаются до 30 ноября по ссылке: https://forms.gle/ronwe9NAefYtkHcUA

Количество мест ограничено.

Программа форума доступна по ссылке.

Источник: пресс-служба правительства РБ