Уфимский инфекционист: Лучшая профилактика СПИДа — разумное поведение и верность

О заболеваемости СПИДом, способах выявления и лечения ВИЧ-инфекции, мерах профилактики рассказала заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Республиканский центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», врач-инфекционист Зульфия Галиева.

— Зульфия Явитовна, какова сегодня ситуация с заболеваемостью в республике?

— В Башкирии кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции с 1987 года составило более 41 тысячи человек. Сегодня в республике проживает около 20 тысяч лиц с ВИЧ-инфекцией. Показатель заболеваемости последние годы находится примерно на одном и том же уровне, в 2022 году он составил 34,7 на 100 тысяч населения. Это ниже, чем в среднем по стране — 37,9 на 100 тысяч населения. В прошлом году у нас выявлено 1388 новых ВИЧ-инфицированных, примерно столько же будет и по итогам этого года. Смертность от ВИЧ-инфекции снизилась с 2019 года с 10,7% на 100 тысяч населения до 7,8%. Но мы стремимся добиться большего снижения путем реализации мероприятий по раннему выявлению ВИЧ-инфекции, повышению информированности граждан, широкому охвату населения тестированием на ВИЧ-инфекцию и увеличению охвата лиц с ВИЧ-инфекцией антиретровирусной терапией, так как основная причина смертности — позднее выявление заболевания.

— Кто чаще заражается?

— Среди заболевших за прошлый год — 58% мужчин и 42% женщин. ВИЧ-инфекция в последние годы в республике диагностируется в более старших возрастных группах. Если в начале эпидемии СПИДа большинство пациентов было младше 25 лет, то в 2023 году более 80% новых случаев наблюдается у лиц в возрасте 31-60 лет. В этом году мы выявили инфекцию у трех человек старше 80 лет.

— Почему доля молодых людей среди заболевших СПИДом уменьшилась?

— Думаю, не прошли даром годы нашей работы с молодежью. Во Всемирный день борьбы со СПИДом всегда проводится множество просветительских акций и профилактических мероприятий для студентов и молодежи, у этой возрастной категории самая высокая информированность о заболевании. Пациенты же более старших возрастных групп часто полагают, что к ним эта проблема не относится, раз они не маргиналы, не наркоманы и ведут «приличный» образ жизни. Но ВИЧ-инфекция в 89,9% случаев передается половым путем и не выбирает себе жертв по возрасту.

— Как обычно обнаруживается ВИЧ-инфицирование?

— Есть определенные группы людей, которые обязательно обследуются на ВИЧ-инфекцию: это доноры, медицинские работники, призывники, а также иностранные граждане и лица без гражданства. Обследование на ВИЧ рекомендуют беременным; лицам, употребляющим психоактивные вещества или находящимся в системе исполнения наказаний.

Также пациенты обследуются по клиническим показаниям — это ряд состояний, указывающих на наличие ВИЧ. Это может быть лихорадка или диарея, длящиеся более месяца; увеличение лимфоузлов; необъяснимая потеря массы тела; затяжные и рецидивирующие пневмонии, гнойно-бактериальные (отиты, синуситы) и паразитарные заболевания. На наличие ВИЧ-инфекции также могут указывать хронические воспалительные заболевания женской репродуктивной системы, онкологические заболевания, слабоумие и когнитивные нарушения у ранее здоровых лиц, токсоплазмоз и ряд других заболеваний и состояний, хорошо известных врачам в медицинских организациях республики.

Среди всей когорты обследованных на ВИЧ-инфекцию в 2022 году доля лиц, обследованных по клиническим показаниям, составляет 44,2% Большинство ВИЧ-инфицированных выявлено именно в этой группе.

В соответствии с «Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года» мы должны в этом году обследовать 32% населения. И этот целевой показатель до конца года будет достигнут, на сегодняшний день уже обследовано 1,3 млн человек.

— Как развивается ВИЧ-инфекция? Через какой период времени после заражения пациент заболевает СПИДом?

— После заражения ВИЧ инкубационный период длится от трех недель до трех месяцев, в это время никаких проявлений заболевания нет. Затем наступает стадия первичных проявлений. Она может протекать в трех вариантах: бессимптомно, без вторичных заболеваний и со вторичными заболеваниями. Именно в этот период пациенты максимально заразны, так как вирус активно размножается.

Активное размножение вируса сопровождается ответной реакцией иммунной системы, но этого недостаточно для полного удаления вируса. ВИЧ переходит в состояние персистенции (длительного нахождения вируса в организме), наступает субклиническая стадия, которая длится от 2 до 12 лет.

Затем при отсутствии лечения наступает стадия вторичных заболеваний. У пациентов развиваются бактериальные, грибковые и вирусные поражения слизистых оболочек и кожных покровов, воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, поражения внутренних органов. Отмечается потеря массы тела, лихорадка, когнитивные нарушения, диарея. Развиваются тяжелые, угрожающие жизни вторичные заболевания генерализованного характера, поражение центральной нервной системы, онкопатология.

Спасает раннее выявление ВИЧ-инфекции и своевременное назначение антиретровирусной терапии.

— В чем заключается лечение и насколько оно эффективно?

— Антиретровирусная терапия подавляет размножение вируса в организме и предотвращает развитие СПИДа и других долгосрочных последствий ВИЧ. Для каждого пациента схема лечения подбирается индивидуально, в зависимости от количества вируса в крови и степени повреждения иммунной системы. Такое лечение снижает вирусную нагрузку, дает возможность восстановиться иммунитету, увеличивает продолжительность жизни.

Пациент, принимающий антиретровирусную терапию, не передает дальше ВИЧ-инфекцию. Женщина может родить ребенка и не заразить его с вероятностью 99%, если инфекция выявлена у нее до беременности или на ранних сроках, а лечение начато незамедлительно. С 2014 года у нас в республике показатель перинатальной трансмиссии, то есть передачи вируса от матери к ребенку, снизился в 10 раз!

— Каковы основные меры профилактики?

— Главное — разумное поведение и верность единственному половому партнеру. Нужно иметь голову на плечах — отказываться от незащищенных половых контактов с малознакомыми партнерами, от употребления психоактивных веществ, использовать барьерные средства защиты. Важно также не посещать сомнительные косметологические и тату-салоны, требовать использования стерильных инструментов и приборов во время процедур, связанных с риском занесения инфекции.

Источник: газета «Республика Башкортостан»