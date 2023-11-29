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29 Ноября , 12:02

До наступления срока уплаты имущественных налогов осталось меньше недели

1 декабря 2023 года истекает срок уплаты налогов, исчисленных за 2022 год физическим лицам: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а также НДФЛ, по которым налоговый агент не удержал сумму НДФЛ.

Всего в этом году жителям Республики Башкортостан направлено более 2 млн налоговых уведомлений, около 800 тыс. налогоплательщиков получили их в электронном виде через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц».

Остальным 1,3 млн налогоплательщикам, не подключенным к электронному документообороту с налоговыми органами, налоговые уведомления были направлены по почте заказным письмом по адресу регистрации по месту жительства.

В целом по Республике Башкортостан за 2022 год физическим лицам исчислено почти 6.7 млрд рублей имущественных налогов, из которых 3.4 млрд рублей (50%) приходятся на транспортный налог.

Налоговые уведомления не направляются в случае наличия у гражданина налоговой льготы, налогового вычета, превышающего налогооблагаемую базу, и если общая сумма начисленных налогов не превышает 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления.

В том случае, если налогоплательщик по каким-либо причинам не получил налоговое уведомление он может обратиться в любой удобный офис МФЦ или налоговый орган для его получения.

Уплатить налоги можно:

- с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин», мобильного приложения «Налоги ФЛ»;

- в личном кабинете портала «Госуслуги» (если есть согласие на получение документов от налоговых органов);

- в отделениях банков;

- через платёжные терминалы или мобильные приложения банков.

Также ФНС России предусмотрела возможность уплаты гражданами налогов за третьих лиц с помощью интернет-сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин». Для этого необходимо выбрать один из способов уплаты: «Пополнить ЕНС», «Уплата по УИН», «Уплата по реквизитам» и проставить галочку в поле «Хочу уплатить за иное лицо». Далее необходимо правильно заполнить сведения о лице, осуществляющем платеж и о лице, чья обязанность по уплате исполняется.

Следует иметь в виду, что при уплате налогов за третьих лиц гражданин не сможет вернуть уплаченные за другое лицо денежные средства.

С этого года налоги, указанные в налоговом уведомлении, уплачиваются в качестве единого налогового платежа по единым реквизитам (Казначейство по Тульской области), и в дальнейшем распределяются в уплату конкретных налогов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии УФНС России по Республике Башкортостан +7 (347) 215-10-70 (добавочный номер 55-55) или по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Больше информации об уплате имущественных налогов можно найти на промостранице сайта ФНС России «Налоговое уведомление 2023».

Пресс-служба УФНС России по Республике Башкортостан

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