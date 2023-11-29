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29 Ноября , 12:12

Мошенники выдают себя за руководителей министерств, ведомств и других организаций

Мошенники выдают себя за руководителей министерств, ведомств и других организаций в соцсетях. А для убедительности используют их фото, которые легко найти в интернете.

Они пишут людям якобы от лица их начальника либо направляют сообщение сотрудникам других организаций с предупреждением о поступлении звонка из профильного ведомства. Рекомендуют действовать по их инструкции и никому не рассказывать об этом разговоре.

Затем звонят с неизвестного номера и под разными предлогами пытаются узнать конфиденциальную информацию. Всё это делается в расчете, что человек не откажет «начальнику» в просьбе.

Не доверяйте таким обращениям и не совершайте денежные операции по чьему-то звонку. Если поступила подобная просьба, лучше убедиться, что этот человек действительно тот, за кого себя выдает.

Будьте бдительны! Расскажите о новой схеме своим знакомым

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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