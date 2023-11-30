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30 Ноября , 17:26

Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров посетили стенд Башкортостана на выставке-форуме «Россия»

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров на международной выставке-форуме «Россия» посетили стенды регионов Приволжского федерального округа. Побывали они и на экспозиции Башкортостана – посмотрели кабину пилота импровизированного космолета.

Гостей с высокотехнологичными особенностями стенда республики познакомил первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Рустам Муратов. Он рассказал об активностях, которыми заняты гости выставки. 

– Дмитрий Николаевич посещал стенд Башкортостана во время монтажа, – сказал Рустам Муратов. – Теперь он отметил, что все наши планы и задумки успешно воплощены в жизнь. 

– Собрать главные достижения России на одной площадке – это уникальная инициатива Президента Владимира Путина. Посетив самую масштабную экспозицию за современную историю страны, каждый человек может узнать об ее успехах и планах на будущее, – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

На выставке «Россия» Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров приняли участие в открытии региональных Координационных центров в Чувашии и Саратовской области и в подписании соглашения между Аналитическим центром Правительства России и Республикой Марий Эл. Также они побывали на открытии дней Ульяновской области и Республики Марий Эл.

Напомним, уже 3 декабря в рамках международной выставки-форума «Россия» пройдет День Республики Башкортостан. Посетителей выставки ждут фестивали «Терра Башкортостан» и «Терра Зима», выставка самоваров, зимний сабантуй, парад 100 снегурочек и открытие новогоднего дома Кыш-Бабая – башкирского Деда Мороза. На стенде Башкортостана покажут мультфильм «Северные амуры». 

Также в этот день пройдут мастер-классы по изготовлению башкирских украшений и сувениров, приготовлению национальных блюд и многое другое. Завершит день большой концерт с участием лучших творческих коллективов и артистов республики.

Справка:

Международная выставка-форум «Россия» проходит с ноября 2023 года по апрель 2024 года. На ВДНХ в Москве – проекция целой страны. Здесь представлены все 89 субъектов. В дни регионов посетители выставки могут получить полное представление об успехах, перспективах и планах каждого субъекта, познакомиться с традициями и обычаями каждого из них.

Автор: Альфия Батырова

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