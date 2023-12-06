«Поезд помощи» для ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов приедет в Белебей

Время проведения консультаций: с 11.00 до 14.00 часов.



Адрес: ул. Амирова, 10А (Центральный Дворец культуры).



Акцию в поддержку подопечных проводит филиал фонда «Защитники Отечества», чтобы оказать им необходимую социальную и юридическую помощь по месту жительства. На встрече также проводят консультации психологи, нотариусы, банковские работники и другие специалисты.



Предварительная запись не требуется.



Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону: 8 (347) 268-01-02.



Напомним, ЦУР Башкортостана разработал чат-бот по региональным мерам поддержки участников СВО и их семей. В нем можно найти полную информацию о выплатах и льготах: https://t.me/MPodderzhkiBashkortostanBot



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