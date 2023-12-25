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25 Декабря , 10:44

Как отменить запись к врачу?

Не можете прийти на прием к врачу – отмените, пожалуйста, запись.

Так врачи эффективнее спланируют рабочее время, а пациенты, которые нуждаются в медицинской помощи, получат ее вовремя.

Отменить запись на приём можно через республиканский портал здоровья «К врачу» (https://vk.cc/5QRHXg).

Как это сделать:
- нажмите на ссылку «Моя картотека» (https://vk.cc/ctsCx5);
- нажмите кнопку «Отменить визит» в строке с записью, которую нужно отменить;
- подтвердите действие.

Также можно отменить запись в регистратуре медорганизации – лично или по телефону.

Пожалуйста, будьте ответственными и уведомляйте об отмене визита.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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