Как работает пенсионная система

На сайте Социального фонда есть калькулятор (https://vk.cc/cpUf2L). Авторизуйтесь через Госуслуги, чтобы рассчитать приблизительный размер будущей пенсии.



Формула расчета пенсии: Страховая пенсия = Сумма пенсионных коэффициентов х Стоимость одного пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии + Фиксированная выплата.



Размер фиксированной выплаты в 2024 году – 8134,88 рублей, стоимость одного пенсионного коэффициента – 133,05 рубля.



Напомним, страховая пенсия зависит от пенсионных баллов, а их количество – от стажа и зарплаты. В 2024 году необходимо накопить 28,2 пенсионных балла и 15 лет страхового стажа. Накопительная пенсия зависит от суммы взносов, которые делал гражданин или его работодатель на индивидуальный счет в НПФ.



Подробнее про страховую пенсию в 2024 году читайте здесь.



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