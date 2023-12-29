Жителей Башкирии приглашают к участию в форуме «‎Сильные идеи для нового времени – 2024»

Свои идеи и инициативы на форум «Сильные идеи для нового времени» может отправить любой житель страны. Они принимаются на крауд-платформе https://идея.росконгресс.рф/. Эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей, а лучшие представят руководству страны в марте.

Заявки на конкурс можно подать по следующим направлениям: качество жизни населения, развитие экономики и предпринимательства, пространство для жизни, эффективный труд и образование, технологическое развитие, экономика данных и цифровые решения, эффективное государство. Сквозные треки — цифровые решения, молодежные инициативы и международное сотрудничество.

Напомним, что «Сильные идеи для нового времени» — это ежегодный форум, призванный выявить и поддержать реализацию общественно значимых инициатив российских граждан, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных идей развития страны до 2030 года.

В 2023 году из Башкирии направили более 2200 заявок, а участвовало около трех тысяч человек. По этим показателям республика стала первой и второй в стране после Москвы. Больше всего идей башкирских авторов касалось Национальной социальной инициативы (636), также много заявок поступило по направлениям «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство» и «Цифровые сервисы». Параллельно проходил конкурс брендов, и Башкирия заявила на него 1500 идей.

А вот проекты, которые прошли отбор жюри конкурса: «Разивитие профориентационного, промышленного туризма с погружением в профессию», «Олиготека. Новый способ хранения информации на молекуле ДНК», «VR-приложение по проектированию домов и квартир», «Комплексное решение по нефинансовым мерам поддержки и инструментам развития предпринимательства и самозанятых», «Копейка рубль бережет», «Информационная система контроля и учета массы ТКО».

В топ-3 брендов Башкирии вошли «Башкирский мед» (Ришат Галеев), «Янган-тау» (Айрат Галиев) и «Корона» (Рамиль Мамлеев).

Источник: газета «Республика Башкортостан»