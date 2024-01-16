Михаил Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия»

Председатель правительства отметил, что на выставке начинается новый этап, он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы Он пояснил, что для повышения благосостояния граждан и развития бизнеса прежде всего необходима устойчивая финансовая инфраструктура, поэтому отраслевой блок и стартует с Дня финансов.

По словам Михаила Мишустина, в целом в ходе отраслевых и тематических дней, которые продлятся до конца февраля, можно будет увидеть результаты совместной работы делового сообщества и государства, которая ежедневно делает жизнь комфортнее и интереснее, позволяет реализовать профессиональные и личные цели.

Премьер напомнил, что, согласно предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 3,3%, обрабатывающая промышленность – на 7,5%.

– Все это – результат реализации поручений президента и работы правительства, в том числе – по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и государственных программ. Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста, – подчеркнул Михаил Мишустин.

Также он отметил, что буквально пару дней назад на ВДНХ завершился марафон Дней регионов.

– На выставке пройдут и другие мероприятия – дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и прочих областей. И здесь все найдут то, что интересно, – от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия, – перечислил глава кабмина.

Михаил Мишустин убежден, что такой подход заинтересует как тех, кто уже побывал на выставке, так и тех, кто только собирается посетить ВДНХ.

Стенд Республики Башкортостан находится в 75-м павильоне ВДНХ. Общая площадь стенда – 124 кв. м, конструкция выглядит как космический корабль. По периметру расположено несколько экранов, напоминающих лобовые и боковые стекла космического корабля, а также внутренние панели судна, на которых отображается контент, посвященный достижениям Башкортостана в разных областях – от сельского хозяйства до высокотехнологичных производств.

3 декабря 2023 года на выставке-форуме прошел День Республики Башкортостан. Посетителям выставки представили насыщенную культурно-познавательную и развлекательную программы, мероприятия охватили несколько локаций московского ВДНХ.

С 10 по 14 января 2024 года на стенде Республики Башкортостан на ВДНХ прошла неделя башкирского спорта «100 лет спортивных побед». Посетители приняли участие в мастер-классах известных спортсменов Башкортостана: 18-кратной чемпионки мира и 43-кратной чемпионки Европы Римы Баталовой, 7-кратной чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной, самого сильного человека России Эльбруса Нигматуллина, олимпийских чемпионов по фехтованию Аделины Загидуллиной и Тимура Сафина, 2-кратной чемпионки России по боксу Азалии Аминевой. Здесь же презентовали цифровые виды спорта, которые активно развиваются в республике – фиджитал спорт, спортивное программирование, гонки на дронах, интерактивный футбол и хоккей.

Справка:

Международная выставка-форум «Россия» проходит с ноября 2023 года по апрель 2024 года. На ВДНХ в Москве – проекция целой страны. Здесь представлены все 89 субъектов. В дни регионов посетители выставки могут получить полное представление об успехах, перспективах и планах каждого субъекта, познакомиться с традициями и обычаями каждого из них.

Автор: Альфия Батырова