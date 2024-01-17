Какие налоговые вычеты увеличили с начала 2024 года?

C 1 января 2024 года в отдельные статьи Налогового кодекса Российской Федерации внесены изменения, в частности, в части увеличения максимальных размеров, предоставляемых гражданам социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц:

— по суммам, уплаченным за обучение своих детей и своих подопечных, — с 50 000 руб. до 110 000 руб. на каждого ребёнка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя);

— по суммам, уплаченным за свое обучение, медицинские услуги, физкультурно-оздоровительные услуги, прохождение независимой оценки своей квалификации, по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного обеспечения, добровольного страхования жизни (если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет) и (или) по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, — со 120 000 руб. до 150 000 руб.

Новые максимальные значения названных вычетов будут применяться к доходам, которые физические лица получат с 2024 года, при подаче в 2025 году в налоговый орган по месту жительства (регистрации) налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2024 год, а также при получении вычетов у работодателя — в течение 2024 года.

Источник: пресс-служба УФНС РБ