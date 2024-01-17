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17 Января , 18:51

Жителей Башкирии приглашают присоединиться к конкурсу спортивных проектов «Ты в игре»

По словам Олега Матыцина, министра спорта России, ежегодно всё больше россиян вовлекаются в здоровый образ жизни. В 2023 году в стране регулярно занимались спортом 70 млн человек – 53% жителей России. Цель к 2030 году – увеличить это количество до 105 млн граждан.

Количество выбирающих спорт россиян растет благодаря трендам на здоровый образ жизни, натуральное питание и сохранение молодости. Способствуют этому и федеральные госпроекты. 

Большой объем мер реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»: строят и реконструируют спортивные объекты и площадки, проводят спортивно-массовые мероприятия, развивается комплекс ГТО. Так, за девять лет к движению ГТО присоединились 21,9 млн человек. Из них 8,2 млн человек уже получили знаки отличия. Более 3,09 млн показали "золотые" результаты. 

– Значительный вклад в реализацию национальной цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, вносит конкурс спортивных проектов «Ты в игре», который собрал более 11 тысяч проектов за три сезона и вовлек более 15 млн человек в занятия спортом, – отметил глава Минспорта Олег Матыцин.

До 11 февраля продлится заявочная кампания четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Победители основных номинаций по итогам конкурса получат 300 тысяч рублей на развитие своих проектов. Лучшему проекту сезона вручат главный приз – 1 миллион рублей.

Участвуют в конкурсе проекты из регионов России, способствующие популяризации различных видов спорта и увеличению количества людей, готовых к выполнению нормативов ГТО. Отметим, что за два неполных месяца жители страны зарегистрировали почти 1 500 заявок. 

Напомним, поддержка направленных на увеличение занимающихся спортом жителей России проектов является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента России.

Источник: Молодёжная газета

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