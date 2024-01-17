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17 Января , 10:55

Жители Башкирии могут воспользоваться мобильным приложением «112 – Экстренная помощь»

Для экстренного вызова оперативных служб жители Башкортостана могут воспользоваться мобильным приложением «112 – Экстренная помощь». Какие у него возможности – объясняют специалисты Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря приложению жители могут вызвать нужную службу без звонка по телефону. Ваше обращение автоматически передается в Систему-112. К нему можно прикрепить фото- и видеоматериалы.

Приложение позволяет службам оперативно получить нужную информацию. Например, вы можете указать подробную информацию о своем здоровье: группу крови, есть ли у вас аллергия, какие у вас заболевания, есть ли инвалидность.

Если вы не знаете точного адреса происшествия, рядом с которым находитесь, геолокация поможет определить координаты. Также вы можете скорректировать адрес в ручном режиме.

 Скачать мобильное приложение на телефон можно на любой из площадок для скачивания Google Play, App Store, Ru Store.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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