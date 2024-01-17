Жители Башкирии могут воспользоваться мобильным приложением «112 – Экстренная помощь»

Благодаря приложению жители могут вызвать нужную службу без звонка по телефону. Ваше обращение автоматически передается в Систему-112. К нему можно прикрепить фото- и видеоматериалы.



Приложение позволяет службам оперативно получить нужную информацию. Например, вы можете указать подробную информацию о своем здоровье: группу крови, есть ли у вас аллергия, какие у вас заболевания, есть ли инвалидность.



Если вы не знаете точного адреса происшествия, рядом с которым находитесь, геолокация поможет определить координаты. Также вы можете скорректировать адрес в ручном режиме.



Скачать мобильное приложение на телефон можно на любой из площадок для скачивания Google Play, App Store, Ru Store.



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