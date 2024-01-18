Межвузовский кампус в Уфе оснастят для подготовки сборной по киберспорту

В 2023 году киберспортивная команда Уфимского университета науки и технологий стала сильнейшей на универсиаде на Кубок Главы Башкортостана и чемпионом Республики Башкортостан по компьютерному спорту. Эксперты утверждают, что победные результаты сборных УУНиТ были ожидаемы, и в республике нет ни одного коллектива, способного на реальное соперничество с ними. Так ли это, и в чем секрет успеха спортсменов – в интервью со Святославом Пеговым.

— Звучит громко, но это действительно так. За нашими высокими результатами скрывается большая многовекторная работа.

Важную роль играет и поддержка университета. Все наши киберспортсмены занимаются в специальных группах кафедры физической культуры и оздоровительных технологий и получают зачет за высокие киберспортивные достижения. Киберспортсмены, успешно выступающие на официальных соревнованиях, могут оформить повышенную стипендию. Также университет изыскивает средства для поездок на крупные важные турниры.

Сейчас наш сектор начинает работу в еще одном инновационном направлении – женском киберспорте. В этом году наше сообщество выросло на 900 человек, и впервые 21% из них были девушки. В прошлом девушки, интересующиеся киберспортом, составляли считанные единицы. Мы видим такой возникший запрос и будем развивать направление.

— Со дня на день в первой очереди Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе заработает Центр спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта. Что вы ожидаете от новой структуры?

— Это важное событие для всего республиканского киберспорта. Новейшее компьютерное «железо», зона для консольного киберспорта, зона виртуальной реальности, звукоизолированные помещения для команд и трансляций – все это позволит нашему университету стать центром притяжения молодежи Уфы и местом проведения крупных, в том числе международных, турниров.

Также на базе центра будут проводиться программы дополнительного образования в сфере киберспорта и смежных профессий. Мы будем обучать не только «как играть», но и киберспортивному менеджменту, организации турниров и трансляций, дизайну и SMM. Мы станем и точкой профориентации будущих абитуриентов, и точкой раскрытия потенциала студентов.

Сейчас ведем переговоры о сотрудничестве с разработчиками самой популярной в мире мобильной игры Mobile Legends - китайской компанией Moonton. Обсуждаем создание бренд-зоны.

— Башкирия находится в пятерке лучших регионов России по развитию киберспорта.

- Нашу республику можно смело назвать одним из лидирующих регионов по развитию киберспорта, и этому способствует мощная поддержка руководства республики и министерства спорта.

Так, уже два года проводится Универсиада по киберспорту на Кубок главы Республики Башкортостан. На Неделе башкирского спорта в рамках международной выставки-форума «Россия» были широко представлены цифровые виды спорта, проводились автограф-сессии знаменитых на всю страну киберспортсменов нашей республики. Это уникальный случай для всей выставки. Башкортостан смотрит в будущее. Особо отмечу, что два из трех дней цифрового спорта представляла делегация нашего университета.

Также хотелось бы выразить благодарность руководству республики и нашего университета. Таких объектов, как открывающийся Центр спортивного программирования и киберспорта, во всей стране единицы. Это значительный вклад в лидерство региона в цифровом спорте.

— Уже в феврале в Казани стартуют Игры Будущего – масштабные киберспортивные состязания, в которых ожидается участие свыше 2000 спортсменов мира. Будет ли участвовать кмберспортивная команда УУНиТ?

— Мы получили приглашение в качестве почетных гостей за вклад в развитие фиджитал спорта. 25 ноября прошлого года мы организовывали уфимский этап Тура трофея Игр Будущего, и наш университет стал одной из точек проведения. Уфа была выбрана одним из семи городов страны, которые получили право принять у себя трофей игр.

Справочно.

Киберспортивная команда Уфимского университета науки и технологий расположится в Центре спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта, который будет открыт в первой очереди Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра.

Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) в Башкортостане осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Источник: Правительство РБ