Что делать, если дома холодно?

Отопление в жилые помещения должно подаваться круглосуточно и бесперебойно. Температура воздуха должна соответствовать нормативам:

- в жилых помещениях – не ниже +18°С, в угловых комнатах – +20°С;

- в районах с температурой наиболее холодной пятидневки -31˚С и ниже – в жилых помещениях не ниже + 20˚С, в угловых комнатах – +22˚С.



Как правильно измерить температуру воздуха:

1. Проводите измерения в наибольшей по площади жилой комнате.

2. Температуру нужно замерять в центре комнаты на расстоянии одного метра от поверхности пола.



Если температура воздуха не соответствует нормам:



- Обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей организации. Номер можно найти в договоре, в квитанции или на доске объявлений в подъезде. Проверку должны назначить не позднее 2 часов с момента получения сообщения. Проверку могут провести позже, если вы согласовали время.



- Если не удается передать сообщение в аварийно-диспетчерскую службу, составьте акт проверки самостоятельно. Акт должны подписать не менее двух потребителей и председатель совета многоквартирного дома.



- Если УК отказывается делать перерасчет на основании акта проверки и не устраняет нарушения, обратитесь в Госкомжилстройнадзор по Республике Башкортостан с заявлением и документом, который подтверждает факт нарушения.



Телефон справочной службы Госкомжилстройнадзора Республики Башкортостан: +7 (347) 294-94-00.



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