-9 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
23 Января , 13:19

Что делать, если дома холодно?

Что делать, если дома холодно? Объясняют специалисты Госкомжилстройнадзора по Республике Башкортостан.

Отопление в жилые помещения должно подаваться круглосуточно и бесперебойно. Температура воздуха должна соответствовать нормативам:
- в жилых помещениях – не ниже +18°С, в угловых комнатах – +20°С;
- в районах с температурой наиболее холодной пятидневки -31˚С и ниже – в жилых помещениях не ниже + 20˚С, в угловых комнатах – +22˚С.

Как правильно измерить температуру воздуха:
1. Проводите измерения в наибольшей по площади жилой комнате.
2. Температуру нужно замерять в центре комнаты на расстоянии одного метра от поверхности пола.

Если температура воздуха не соответствует нормам:

- Обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей организации. Номер можно найти в договоре, в квитанции или на доске объявлений в подъезде. Проверку должны назначить не позднее 2 часов с момента получения сообщения. Проверку могут провести позже, если вы согласовали время.

- Если не удается передать сообщение в аварийно-диспетчерскую службу, составьте акт проверки самостоятельно. Акт должны подписать не менее двух потребителей и председатель совета многоквартирного дома.

- Если УК отказывается делать перерасчет на основании акта проверки и не устраняет нарушения, обратитесь в Госкомжилстройнадзор по Республике Башкортостан с заявлением и документом, который подтверждает факт нарушения.

Телефон справочной службы Госкомжилстройнадзора Республики Башкортостан: +7 (347) 294-94-00.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru