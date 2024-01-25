Жители Башкортостана могут пройти обучение на новом медиапотоке в «Мастерской новых медиа»

Участниками обучения станут 75 человек со всех регионов страны. Впервые отбор на программу пройдет на собственной платформе мастерскаяновыхмедиа.рф https://clck.ru/3832wK

– Это колоссальная ответственность. Потому что теперь, отбирая кандидатов на обучение в «Мастерскую новых медиа», мы, по сути, отвечаем за то, чтобы президентский кадровый резерв полностью соответствовал актуальным запросам, был способен встать на защиту нашей страны, формировать безопасное, полезное, интересное для каждого жителя России медиаполе. Нас это мотивирует находить новые решения и подходы в развитии программы», – подчеркнула куратор программы, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Подать заявку и пройти первые этапы отбора (анкетирование и творческое задание) необходимо до 5 февраля. Лучшие кандидаты будут допущены до финального этапа – онлайн-интервью.

Старт обучения – март 2024 года. Для тех, кто пройдет отбор, приготовили несколько очных модулей в Москве. Обучение на программе бесплатное.

В учебной программе: современные тренды в интернет-коммуникациях, особенности создания проектов и конструктивного контента, формирование и развитие личного бренда в медиа, изучение техники информационных кампаний, разработка эффективной медиастратегии, изучение опыта Мастеров и их команд.

Наставники Мастерской – ведущие российские медиаэксперты, те, кто определяет развитие современной медиаотрасли: Владимир Соловьев, Александр Цыпкин, Кристина Потупчик, Владимир Табак, Алексей Гореславский, Арам Габрелянов, Катя Агранович, Юрий Бардаш и другие.

Справочно:

Программу «Мастерская новых медиа» создали «Диалог» и Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Выпускники программы – 840 человек из 85 регионов, еще более 5 тыс. человек стали участниками мероприятий Мастерской. Среди выпускников – обладатель двух «Хрустальных сов» в «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов, специальный корреспондент RT Константин Придыбайло, ведущий Первого канала Сергей Тугушев, топ-блогер VK Алексей Костыркин, общественный деятель, директор департамента информационной политики главы ДНР Алена Алексеева.

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