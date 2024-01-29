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29 Января , 17:59

На стенде Башкирии на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдёт День башкирского телевидения

31 января стенд Республики Башкортостан окрасится в любимые цвета БСТ, а встречать посетителей будут популярные ведущие.

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Они познакомят с программами телеканала. И не только — они готовы поменяться в этот день местами с каждым желающим, чтобы дать возможность гостям стенда попробовать себя в роли ведущего.

Напомним, что по решению российского президента выставка-форум «Россия» будет работать до конца лета.

Стенд Республики Башкортостан расположен в 75 павильоне. Вход свободный для всех.

Организатором мероприятия выступает Агентство по печати и средствам массовой информации РБ и АО ТРК «Башкортостан» РБ.

Познакомиться с достижениями республики в сфере благоустройства и ЖКХ посетители смогут 22 и 24 февраля.

Видео:БСТ
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