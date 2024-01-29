На стенде Башкирии на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдёт День башкирского телевидения

Они познакомят с программами телеканала. И не только — они готовы поменяться в этот день местами с каждым желающим, чтобы дать возможность гостям стенда попробовать себя в роли ведущего.

Напомним, что по решению российского президента выставка-форум «Россия» будет работать до конца лета.

Стенд Республики Башкортостан расположен в 75 павильоне. Вход свободный для всех.

Организатором мероприятия выступает Агентство по печати и средствам массовой информации РБ и АО ТРК «Башкортостан» РБ.

Познакомиться с достижениями республики в сфере благоустройства и ЖКХ посетители смогут 22 и 24 февраля.