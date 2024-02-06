-10 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
Все новости
6 Февраля , 15:31

Как получить и как пользоваться браслетом безопасности?

Браслет безопасности со встроенным NFC-модулем поможет спасти или найти человека. Как его получить и как им пользоваться – объясняют специалисты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В первую очередь браслеты нужны для людей:
- пожилого возраста;
- с когнитивными нарушениями;
- с риском инсульта или внезапной потери памяти;
- а также детей с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра.

На гаджет через мобильное приложение «BrasletAmulet» записывается вся информация о человеке. Сначала введите имя владельца браслета и контакты родственников или опекунов. В поле «Дополнительные данные» вы можете указать дату рождения, СНИЛС и полис ОМС, хронические болезни и особенности поведения владельца браслета.

Если человек с таким браслетом потерялся, любому прохожему, поисковику или врачу будет достаточно считать QR-код на браслете любым телефоном с NFC-модулем и связаться с родственниками потерявшегося.

Браслет не нужно заряжать, он не мокнет в воде и не вызывает аллергию.

Оставить заявку на получение браслета можно по телефону 8-800-700-29-45 (круглосуточно).

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
6 Февраля , 10:49
В Стерлитамаке разыскивают мужчину, который попытался утащить маленькую девочку на улице
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru