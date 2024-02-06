Как получить и как пользоваться браслетом безопасности?

В первую очередь браслеты нужны для людей:
- пожилого возраста;
- с когнитивными нарушениями;
- с риском инсульта или внезапной потери памяти;
- а также детей с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра.
На гаджет через мобильное приложение «BrasletAmulet» записывается вся информация о человеке. Сначала введите имя владельца браслета и контакты родственников или опекунов. В поле «Дополнительные данные» вы можете указать дату рождения, СНИЛС и полис ОМС, хронические болезни и особенности поведения владельца браслета.
Если человек с таким браслетом потерялся, любому прохожему, поисковику или врачу будет достаточно считать QR-код на браслете любым телефоном с NFC-модулем и связаться с родственниками потерявшегося.
Браслет не нужно заряжать, он не мокнет в воде и не вызывает аллергию.
Оставить заявку на получение браслета можно по телефону 8-800-700-29-45 (круглосуточно).
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