«Поезд помощи» для ветеранов СВО приедет в Иглинский район

Время проведения консультаций: с 11.00 до 14.00 часов.



Адрес: с. Иглино, ул. Свердлова, д. 15 (Районный дом культуры).



Акцию в поддержку подопечных проводит филиал фонда «Защитники Отечества», чтобы оказать им необходимую социальную и юридическую помощь по месту жительства. На встрече также проводят консультации психологи, нотариусы, банковские работники и другие специалисты.



Обратиться за консультацией могут жители Иглинского, Нуримановского и близлежащих районов.



Предварительная запись не требуется.



Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону: 8 (347) 268-01-02. Адрес филиала фонда: г. Уфа, ул. Мингажева, д. 107.



Напомним, ЦУР Башкортостана разработал чат-бот по региональным мерам поддержки участников СВО и их семей. В нем можно найти полную информацию о выплатах и льготах: vk.cc/cpMRvx.



Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России.



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