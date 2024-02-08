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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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8 Февраля , 12:19

«Поезд помощи» для ветеранов СВО приедет в Иглинский район

9 февраля 2024 года «Поезд помощи» для ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов приедет в Иглинский район.

Время проведения консультаций: с 11.00 до 14.00 часов.

Адрес: с. Иглино, ул. Свердлова, д. 15 (Районный дом культуры).

Акцию в поддержку подопечных проводит филиал фонда «Защитники Отечества», чтобы оказать им необходимую социальную и юридическую помощь по месту жительства. На встрече также проводят консультации психологи, нотариусы, банковские работники и другие специалисты.

Обратиться за консультацией могут жители Иглинского, Нуримановского и близлежащих районов.

Предварительная запись не требуется.

Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону: 8 (347) 268-01-02. Адрес филиала фонда: г. Уфа, ул. Мингажева, д. 107.

Напомним, ЦУР Башкортостана разработал чат-бот по региональным мерам поддержки участников СВО и их семей. В нем можно найти полную информацию о выплатах и льготах: vk.cc/cpMRvx.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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