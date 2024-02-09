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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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9 Февраля , 14:21

Официальный чат вашего дома – в приложении «Госуслуги. Дом»

Теперь через приложение «Госуслуги. Дом» можно вступить в чат вашего дома. Как это сделать – объясняют специалисты Госкомжилстройнадзора по Республике Башкортостан.

 Войдите в приложение «Госуслуги. Дом» под своей учетной записью.

 Нажмите на баннер «Домовой чат».

 Введите логин и пароль от своего аккаунта «ВКонтакте», либо зарегистрируйтесь в соцсети.

 Участвуйте в обсуждениях и получайте полезную информацию в чате.

Чаты работают на платформе VK Мессенджера. Они доступны по всей стране. Участники чата – только подтвержденные собственники жилья. Сам чат официальный, он защищен от удаления.

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