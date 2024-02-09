Официальный чат вашего дома – в приложении «Госуслуги. Дом»

Войдите в приложение «Госуслуги. Дом» под своей учетной записью.



Нажмите на баннер «Домовой чат».



Введите логин и пароль от своего аккаунта «ВКонтакте», либо зарегистрируйтесь в соцсети.



Участвуйте в обсуждениях и получайте полезную информацию в чате.



Чаты работают на платформе VK Мессенджера. Они доступны по всей стране. Участники чата – только подтвержденные собственники жилья. Сам чат официальный, он защищен от удаления.



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