По каким причинам можно вернуть невозвратный билет на самолет?

Авиакомпания вернет деньги за невозвратный билет, если:
Рейс отменили или существенно задержали. Какое время считать существенным – определяют внутренние правила авиакомпании.
Авиакомпания изменила маршрут рейса после покупки билета.
Пассажиру невозможно предоставить место на рейсе. Такое случается, если, например, билетов продали больше, чем мест в самолете.
Пассажира задержали на досмотре, но в итоге не обнаружились запрещенные к авиаперевозке предметы.
Авиакомпания не смогла обеспечить стыковку рейсов при единой перевозке.
Умер член семьи или близкий родственник пассажира.
Заболел сам пассажир или тот, с кем он должен был лететь, если это член семьи или близкий родственник.
Как вернуть невозвратный авиабилет – читайте в нашем следующем посте.
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