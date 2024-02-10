По каким причинам можно вернуть невозвратный билет на самолет?

Авиакомпания вернет деньги за невозвратный билет, если:



Рейс отменили или существенно задержали. Какое время считать существенным – определяют внутренние правила авиакомпании.



Авиакомпания изменила маршрут рейса после покупки билета.



Пассажиру невозможно предоставить место на рейсе. Такое случается, если, например, билетов продали больше, чем мест в самолете.



Пассажира задержали на досмотре, но в итоге не обнаружились запрещенные к авиаперевозке предметы.



Авиакомпания не смогла обеспечить стыковку рейсов при единой перевозке.



Умер член семьи или близкий родственник пассажира.



Заболел сам пассажир или тот, с кем он должен был лететь, если это член семьи или близкий родственник.



Как вернуть невозвратный авиабилет – читайте в нашем следующем посте.



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