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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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10 Февраля , 15:26

По каким причинам можно вернуть невозвратный билет на самолет?

Невозвратные авиабилеты можно вернуть при наличии уважительных причин. Что к ним относится – объясняют специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

Авиакомпания вернет деньги за невозвратный билет, если:

Рейс отменили или существенно задержали. Какое время считать существенным – определяют внутренние правила авиакомпании.

Авиакомпания изменила маршрут рейса после покупки билета.

Пассажиру невозможно предоставить место на рейсе. Такое случается, если, например, билетов продали больше, чем мест в самолете.

Пассажира задержали на досмотре, но в итоге не обнаружились запрещенные к авиаперевозке предметы.

Авиакомпания не смогла обеспечить стыковку рейсов при единой перевозке.

Умер член семьи или близкий родственник пассажира.

Заболел сам пассажир или тот, с кем он должен был лететь, если это член семьи или близкий родственник.

Как вернуть невозвратный авиабилет – читайте в нашем следующем посте.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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