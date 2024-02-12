Плюсы работы по официальному договору

О плюсах работы по официальному договору рассказывают специалисты Министерства семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан.
К ним относятся:
- достойная пенсия в будущем;
- оплата больничных листов;
- возможность получать налоговые вычеты;
- ежегодный оплачиваемый отпуск;
- получение гарантированных выплат;
- социальное страхование;
- возможность получать пособия на детей.
По вопросам трудоустройства вы можете обратиться в службу занятости по месту жительства. Адреса и номера телефонов – здесь: vk.cc/cj8a2J.
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