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12 Февраля , 15:12

Плюсы работы по официальному договору

За 2023 год в Башкортостане легализовали деятельность около 35 тысяч работников и более 700 хозяйствующих объектов.

О плюсах работы по официальному договору рассказывают специалисты Министерства семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан.

К ним относятся:
- достойная пенсия в будущем;
- оплата больничных листов;
- возможность получать налоговые вычеты;
- ежегодный оплачиваемый отпуск;
- получение гарантированных выплат;
- социальное страхование;
- возможность получать пособия на детей.

По вопросам трудоустройства вы можете обратиться в службу занятости по месту жительства. Адреса и номера телефонов – здесь: vk.cc/cj8a2J.

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#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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