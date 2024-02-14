В Башкирии стартует проект «ИнформУИК»

Узнать обходчика можно легко:

- одет в накидку-манишку с синей надписью;

- с синей тканевой сумкой-шоппером;

- с нагрудным знаком.



Что должно быть при себе у обходчика:

- удостоверение члена участковой избирательной комиссии, с ФИО, с синей печатью и подписанное председателем УИК;

- телефон с приложением «ИнформУИК»;

- информационные материалы.



Члены комиссий зададут вопросы анкеты и внесут данные анкетирования в мобильное приложение. Это займет несколько минут.



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