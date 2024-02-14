В Башкирии стартует проект «ИнформУИК»

Узнать обходчика можно легко:
- одет в накидку-манишку с синей надписью;
- с синей тканевой сумкой-шоппером;
- с нагрудным знаком.
Что должно быть при себе у обходчика:
- удостоверение члена участковой избирательной комиссии, с ФИО, с синей печатью и подписанное председателем УИК;
- телефон с приложением «ИнформУИК»;
- информационные материалы.
Члены комиссий зададут вопросы анкеты и внесут данные анкетирования в мобильное приложение. Это займет несколько минут.
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