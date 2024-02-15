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15 Февраля , 12:41

Для записи к врачу по номеру 122-2 в Башкирии понадобится СНИЛС

С 14 февраля 2024 года в Башкортостане медицинский-колл центр станет запрашивать СНИЛС.

Это нужно единой региональной службе записи к врачу по номеру 122-2 для того, чтобы точно верифицировать звонящего по голосу. Это позволит избежать ошибок при записи к специалистам.

Роботизированная линия №2 единого колл-центра Башкортостана 122 – эффективный инструмент. С его помощью жители республики могут записаться на прием, вызвать медицинскую помощь на дом, выбрать день для вакцинации.

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