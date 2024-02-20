Делегация из Башкирии примет участие во Всемирном фестивале молодёжи

До самого масштабного молодёжного события международного уровня осталось 10 дней. Участниками Всемирного фестиваля молодёжи станут 20 тысяч молодых лидеров — 10 тысяч российских граждан, а также 10 тысяч иностранцев со всех континентов.

Как отметил и. о. председателя Госкомитета Башкирии по молодёжной политике Вито Сабиров, нашу республику на фестивале будут представлять 180 участников и 65 волонтёров.

— Фестиваль станет уникальной площадкой для знакомства молодёжи всего мира, обмена опытом и получения новых знаний, — отметил Вито Сабиров. — Мероприятие поможет познакомить иностранцев с культурой и историей народов, проживающих в нашей стране.