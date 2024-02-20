-22 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
20 Февраля , 13:40

Делегация из Башкирии примет участие во Всемирном фестивале молодёжи

Мероприятие, которое проводится в России по указу Владимира Путина, пройдёт на федеральной территории Сириус в Сочи с 1 по 7 марта.

До самого масштабного молодёжного события международного уровня осталось 10 дней.  Участниками Всемирного фестиваля молодёжи станут 20 тысяч молодых лидеров — 10 тысяч российских граждан, а также 10 тысяч иностранцев со всех континентов.

Как отметил и. о. председателя Госкомитета Башкирии по молодёжной политике Вито Сабиров, нашу республику на фестивале будут представлять 180 участников и 65 волонтёров.

— Фестиваль станет уникальной площадкой для знакомства молодёжи всего мира, обмена опытом и получения новых знаний, — отметил Вито Сабиров. — Мероприятие поможет познакомить иностранцев с культурой и историей народов, проживающих в нашей стране.

Источник: Молодёжная газета

Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru