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В Стерлитамаке скорая попала под поезд. Погибла женщина, несколько человек получили травмы
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22 Февраля , 12:11

Можно ли получить техническое средство реабилитации, если фактическое место жительства не совпадает с пропиской?

Можно ли получить техническое средство реабилитации, если фактическое место жительства не совпадает с пропиской? Отвечают специалисты Отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан.

Да, технические средства реабилитации можно получать в том регионе и городе, где вы живете сейчас.

Независимо от адреса постоянной регистрации и проживания, вы можете приобрести ТСР с помощью электронного сертификата или обратиться в ближайшее отделение Социального фонда.

Подать заявление на компенсацию за самостоятельно приобретенные ТСР можно удаленно на портале Госуслуг (vk.cc/c96sf5).

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