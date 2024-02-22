Можно ли получить техническое средство реабилитации, если фактическое место жительства не совпадает с пропиской?

Да, технические средства реабилитации можно получать в том регионе и городе, где вы живете сейчас.
Независимо от адреса постоянной регистрации и проживания, вы можете приобрести ТСР с помощью электронного сертификата или обратиться в ближайшее отделение Социального фонда.
Подать заявление на компенсацию за самостоятельно приобретенные ТСР можно удаленно на портале Госуслуг (vk.cc/c96sf5).
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