Как записаться к врачу в Башкортостане?

Вы можете записаться к врачу несколькими способами:
- по номеру 122 (доб. 2) – через контакт-центр Минздрава Башкортостана;
- по номеру регистратуры вашей поликлиники;
- через инфомат в поликлинике;
- через Единый медицинский портал (vk.cc/5QRHXg);
- через Госуслуги (vk.cc/cuWCE0);
- мобильное приложение «К-Врачу».
К каким врачам можно записаться самостоятельно:
- терапевт, педиатр;
- врач общей практики (семейный врач);
- акушер-гинеколог;
- уролог;
- инфекционист;
- зубной врач;
- офтальмолог;
- психиатр, психотерапевт;
- оториноларинголог;
- дерматовенеролог;
- фтизиатр;
- хирург.
К узким специалистам можно записаться только через прием терапевта.
Попасть к врачу без записи можно, если:
- у вас острая боль;
- вы выписались из стационара;
- вам нужно продлить или закрыть больничный лист.
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